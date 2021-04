Waar de machtelozen niet mee wegkomen

De kop van Mark Rutte rolde vorige week bijna tijdens het ‘Omtzigt-debat’, vanwege misleiding van Kamer en kiezer. Maar daarna zagen we hoe de macht zich toch niet zomaar weg laat sturen. Het dertien uur durende debat betrof de notitie die verkenner Ollongren per abuis lekte met ‘Positie Omtzigt, functie elders’ erop. Bij de onthulling van de formatiegesprekken bleek Rutte over het kritische Kamerlid gezegd te hebben: „Je moet wat met Omtzigt: minister maken.” Tijdens het vragenvuur erover dook hij als een op heterdaad betrapte tiener.

Op sociale media werden fractievoorzitters Wilders (PVV) en Baudet (FVD) opvallend genoeg aan linkerzijde toegejuicht voor het vuur na aan de schenen van Rutte leggen. En op rechts sprak men weer waardering uit voor kleinere partijleiders als Simons (BIJ1) en Azarkan (Denk) die een frisse wind door de Kamer lieten waaien. Dat bewijst dat niets zo verbindt als een gemeenschappelijk doel dat álle Nederlanders dient.

Dat is vermoedelijk ook de reden waarom miljoenen mensen het debat volgden, als een soort nieuwe vorm van uitgaan in coronatijd. Helaas werden velen, zoals ook bij het stappen, met een immense kater wakker. De harde toon van coalitiepartijen verzachtte en Rutte leek toch weer een kans te krijgen. Logisch, volgens de VVD-leider zelf, gezien de ruim twee miljoen stemmen voor zijn partij. Als je zo lang aan de macht bent, waan je je niet enkel onaantastbaar. Je denkt blijkbaar ook nog eens dat die positie jou persoonlijk toekomt.

Ook VVD-prominenten trekken ten strijde voor hun leider alsof zij niet de heersende macht maar de underdog zijn. Zo tweette VVD-senator Annemarie Jorritsma – die als verkenner een neutrale rol zou moeten innemen – haar misgenoegen over kritiek vanuit de jongerentak. En kregen VVD-prominenten als oud-Kamerlid Ton Elias, voormalig minister Henk Kamp en oud-campagnestrateeg Jan Driessen in media alle ruimte om kritiek als hysterie en hypocrisie weg te zetten. Wanneer je niet gewend bent dat je daden consequenties hebben, kan tegenspraak inderdaad aanvoelen als verraad. Oud-staatssecretaris Fred Teeven zwoer zelfs dat zijn mattie Mark „mensen echt niet belazert”. Maar in tegenstelling tot Rutte en co hebben sommigen van ons wél actieve herinneringen aan bijvoorbeeld de blunders met de memo’s van de dividendbelasting, de Teevendeal en het Toeslagenschandaal waar de VVD-leider allemaal direct of indirect bij betrokken was.

Degenen die de VVD-leider de hemel in blijven prijzen vinden de misstanden blijkbaar verwaarloosbaar, omdat Rutte, naar de-meeste-mensen-deugen-doctrine, volgens hen een puike vent zou zijn. Een gegeven dat vaak redding voor de machthebbers maar zelden voor de machtelozen betekent. Vraag het maar aan burgers in de bijstand die vast deugen, maar niet worden ontzien als ze een menselijke rekenfout of verkeerde inschatting maken. Of zij die misschien wel netjes recyclen maar bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag al verdacht zijn vanwege het hebben van een dubbele nationaliteit. Dit alles vertelt dat het vanzelfsprekend is geworden dat degenen met de minste macht het meest gecontroleerd worden, terwijl degenen die de meeste macht hebben met het ondenkbare wegkomen.

Want ondanks deze nieuwste Rutte-affaire sluiten D66, CDA, PvdA en GroenLinks een kabinet met hem niet uit. Daarmee blijft de ene politieke macht die hoort te controleren de ander – ook bij machtsmisbruik – beschermen. De macht verandert alleen als je niet meebeweegt maar hem uitdaagt. Wat er nu gebeurt, is enkel onderdeel van het spel dat de oppermachtigen hebben uitgevonden en daarom ook altijd zullen winnen. Terwijl de rest van ons mogen toekijken.

Clarice Gargard is programmamaker en freelance journalist.