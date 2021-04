Waarom worden we meteen op elk grapje afgerekend?

Laat ik allereerst mijn oprechte excuses aanbieden. Dat is inmiddels wel zo gepast bij zo’n delicaat onderwerp als humor. Jinek excuseerde zich bij Baudet voor een satirisch stukje stand-up. Beau verwijderde een LuckyTV-filmpje over rapper Bilal Wahib. Een Britse school bood excuses aan en schorste een docent voor het tonen van een Mohammed-spotprent.

Dit waren knievallen in het volle daglicht, maar ook in de marge regent het spijtbetuiginkjes. Zoals van de SP, die zich met klem distantieerde van een twittergrapje van een oud-Eerste Kamerlid tijdens de verkiezingen: kon je niet kiezen tussen PVV en Forum, dan kon je twéé vakjes rood kleuren.

Smakeloos, ongepast. Sorry, excuses. Bij zoveel tactloze missers dringt zich de vraag op: kunnen we die ‘grappen’ niet vooraf voorleggen aan een ploeg van sensitivity readers, zoals die er in de literatuur al met succes zijn? Wanneer komt er eindelijk een app waarmee je kunt verklaren dat grappen met wederzijdse instemming zijn gemaakt? Tot die tijd doe ik het maar even zo: sorry!

„Zo lekker ding, ga je de catwalk weer op?”, hoorden de kassières als ze zich omgekleed hadden

Met foute grappen maakte ik pas goed kennis als vakkenvuller bij een Albert Heijn-filiaal in de Leidse wijk De Kooi, nog een uitgesproken volksbuurt toen ik scholier was, begin jaren negentig.

Wie er ook de kantine binnenliep, er volgde bijna altijd wel een of andere sneer, vanaf de tafel met dampende koffie en volle asbakken, of het nu jongens waren, meiden, bedrijfsleiders, Aziaten, Antillianen. Vrijwel iedereen had een bijnaam. Je had ‘de lange’, ‘de bolle’, ‘de bruine’, ‘de manke’, enzovoorts – alsof ik een gangsterfilm van Quentin Tarantino was binnengestapt. Elk mikpunt had bovendien dat handigheidje om ad rem iets terug te snauwen.

Er was net nieuwe bedrijfskleding gekomen, ontworpen door Frans Molenaar. „Zo lekker ding, ga je de catwalk weer op?”, hoorden de kassières als ze zich omgekleed hadden. De vakkenvullers imiteerden een ‘nichterig’ loopje als ze zich in het zachtblauwe gevalletje hadden gehesen.

Als gymnasiast had ik misschien moeten weten dat ik hier Aristoteles’ definitie van humor gedemonstreerd kreeg. „Gecultiveerde onbeschaamdheid”, volgens de Griekse filosoof, meestal bedoeld om anderen onderuit te halen en jezelf superieur te voelen. Elke grap heeft een slachtoffer. Maar hier grapten die slachtoffers terug. Ik had de indruk dat dit een redelijk gezonde sociale omgang was.

In het begin wachtte ik tot ik zelf ook doelwit werd. Later zou me als student in cafés vol rasechte Leienaren weleens iets toegeworpen worden als: „Heb jij de driedelige Van Dale ingeslikt ofzo?” Maar hier: niks. Ik viel simpelweg buiten het kringetje waarbinnen dit ginnegappen rondging. Dit is de paradox van humor in een groep: het sluit uit én verbindt. Dat ik erbuiten viel, ergerde me méér dan grappen over mij denk ik hadden gedaan.

Misschien had ik ook moeten weten dat ik precies ervaarde wat de Franse filosoof Henri Bergson beschreef in Le Rire (1900), dat „van het komische niet genoten wordt als men zich buitengesloten voelt”. De lach is een sociaal gebaar, begrensd door een groep. „De kring waarbinnen ze doorrolt mag nog zo groot zijn, hij blijft wel gesloten.”

Het is zelfs biologisch meetbaar dat lachen groepen bindt

Dat lachen bij uitstek een groepsverschijnsel is, merk je nu groepsvorming is verboden. Youp verklaarde zonder publiek geen oudejaarsconference te kunnen spelen en had gelukkig nog een tv-opname met dertig man publiek. Freek liet zijn eenpersoonspubliek bij de verkiezingsconference op een knop drukken voor een lachsalvo. Arjen Lubach had in de studio alleen zijn crew om te lachen. Het gemis bleef voelbaar. Het waren echoputten van noppenschuim.

Het is zelfs biologisch meetbaar dat lachen groepen bindt. Dat leerde ik uit een boek dat dit najaar verscheen: Humor, Seriously van Jennifer Aaker en Naomi Bagdonas, werkzaam aan de Stanford Graduate School of Business, waar zij studenten de kracht van humor leren ontdekken voor later in hun professionele leventjes.

Lachen vermindert het stresshormoon cortisol en verhoogt het knuffelhormoon oxytocine. Daarom lachen kinderen zoveel: binding met de omgeving. De gemiddelde vierjarige lacht driehonderd keer per dag. Een veertigjarige bereikt dat aantal lachsalvo’s pas bij zes weken. En dat was in normale jaren, zonder pandemie. De laatste schaterlach schijnt gemeten te zijn op 14 maart 2020, op een aardappelveld bij Loppersum. (Zie je wel, het lúkt gewoon niet eens meer, een goede grap verzinnen.)

De missie van Aaker en Bagdonas is meer humor en lichtheid brengen in organisaties, zodat „onderlinge relaties verschuiven van transactioneel en robotisch naar relationeel en authentiek”.

Daar heb je zelfs zakelijk voordeel bij, zeggen de auteurs. Eén onderzoek schotelde proefpersonen fictieve recensies van een pakketreis naar Zwitserland voor. De mensen die afsloten met kleine grapjes, hoe flauw ook – „en hun vlag was een grote plus” – werden beoordeeld als aanzienlijk competentere werknemers en hoger in status.

Aan Stanford kun je het college ‘Humor: serious business’ volgen, waarbij studenten ook trainingen krijgen van professionele comedians zoals Sarah Cooper – bekend van haar hilarische Trump-imitaties op internet. Allemaal om een menselijker, prettiger contact op de werkvloer te krijgen.

„Tsja”, zei ik. „Wijven. Daar krijg je altijd rotzooi van.”

Dat dit inderdaad werkt, merkte ik zelf toen ik op een middag eindelijk ook iets van een grap wist af te vuren, in het Albert Heijn-magazijn. Vlak daarvoor had ik een verwarrende ruzie gehad met mijn eerste vriendinnetje. Dat kwam goed, we bleven jarenlang samen, maar nu, in het prille begin, was ze weggefietst, in tranen, terwijl ik me haastte om me in De Kooi in mijn Frans Molenaar-kostuum te wurmen. Ik wilde in het magazijn net een platte kar met flesjes koffiemelk – hoog en wiebelig opgestapeld – naar pad twee rijden, toen het vriendinnetje ineens tussen de rubberen klapdeuren verscheen.

Ze bleef staan, met opgedroogde tranen en met de volle dramatiek van een zestienjarige. En ka-dáám…! In één keer was mijn hele kar gekapseisd en de hele koffiemelktoren was tegen de vlakte gekletterd. Uit de scherven sijpelde een uitdijende plas. Het vriendinnetje stamelde iets dat ze me later nog ging bellen, en liet mij achter met mijn ravage en mijn starende collega’s.

„Tsja”, zei ik. „Wijven. Daar krijg je altijd rotzooi van.”

Het was wonderbaarlijk. Niet alleen was de situatie in één klap gekanteld naar iets lichts, ook was ik hierna ineens wél onderwerp van spot. „Zet hem maar niet op pad twee. Straks komt er weer zo’n mokkel langs en kunnen we gaan dweilen.”

Anders dan wetten, die dezelfde rotsvaste betekenis moeten hebben, zijn grappen fluïde en dubbelzinnig

Voor lichtheid zijn geen extreem gevatte, professionele oneliners nodig. Sarah Cooper adviseert haar studenten op Stanford: „Zoek niet naar wat grappig is, maar zoek naar wat echt is.” Aaker en Bagdonas geven het voorbeeld van een vrouw die te laat kwam op een bedrijfsdiner en zich excuseerde: „Sorry dat ik laat ben. Ik wilde niet komen.” De waarheid als ontwapening.

Mijn opmerking was verre van dolkomisch. Alleen dáár en op dat moment werkte het. Context en timing zijn alles. Maar stel nu dat het meisje in kwestie mijn opmerking over ‘wijven’ had gehoord? Dat woord gebruik ik anders nóóit! Ik gebruikte het alleen om me een beetje in te bluffen in de groep, die ik bij haar thuis weer beschimpte.

Anders dan wetten, die in zoveel mogelijk verschillende contexten dezelfde rotsvaste betekenis moeten hebben, zijn grappen fluïde en dubbelzinnig. De maker méént ze ergens en ergens ook weer niet. Wat thuis hilarisch is, is weerzinwekkend op het werk. Fataal is dat niet, zolang die werelden maar gescheiden blijven, en er daarbinnen genoeg terugkoppelingen zijn voor als iemand écht te ver gaat.

Online vallen al die contexten en subtiliteiten weg. Daar schuiven die verschillende kringen door elkaar. Wat dubbelzinnig was, wordt eenduidig. De hilarische thuismop belandt op de werkmail. Humor blijkt ineens een geladen wapen waar je niet lichtzinnig mee mag spelen.

De begrijpelijke neiging is nu om voor de gemakkelijke weg te kiezen en ongemakkelijke humor te ontwijken. Alleen veilige, verbindende grappen blijven dan over, niet de taboedoorbrekende en controversiële. Kijk naar de humor rond de coronacrisis. We kregen bloopers op Zoom, jolige gifjes van wc-rolhamsteraars, krijtborden vol snedige thuisschoolroosters, photoshops van ontplofte coronakapsels. Avondklok? Een plaatje van een groep die massaal één hondje uitlaat.

Het is meligheid die eerder lamlendig maakt dan rebelleert. Het is aanmoedigende entertainment – hou vol – om je maar vooral te schikken naar het beleid, als naar een noodlot, iets draaglijker gemaakt door de kwinkslag. ‘Alleen samen’ zou de aftiteling kunnen zijn bij ieder filmpje uit die tandeloze moppentrommel, die haast in ministeriële opdracht lijkt samengesteld. Zelfs Arjen Lubach spendeerde de laatste zendminuten van zijn tv-satire om ons aan te moedigen vooral nog even in het gareel te blijven.

Waar is die revolutie in het klein, in deze tijd waarin regeringen extreem ingrijpende macht uitoefenen?

Waar blijft de giftige satire? Waar is die revolutie in het klein, in deze tijd waarin regeringen extreem ingrijpende macht uitoefenen? Veel actuele satire ontwijkt de echte onderwerpen.

En als ze al wapens oppakt, vuren die vaak in één richting. Links beschimpt rechts voor een links publiek en andersom. Het is taarten gooien naar een groep waarmee je het oneens bent, voor een publiek dat het toch al met je eens is. Grensbevestigende grappen, baanversperrend, taboebouwend. Het is lachgas blazen in je eigen zeepbel.

Maar humor kan zoveel meer. Een klein voorbeeldje schiet me spontaan te binnen. Een paar jaar terug zat ik bij een van die vele paneldiscussies over gender in de literatuur. Zoals bij alle lezingen en debatten waar ook ter wereld was er vooraf gedonder met het geluid. Terwijl meerdere deelnemende vrouwen met de kabeltjes stonden te stuntelen, zei mijn buurman-panellid zachtjes in mijn oor: „Volgens mij is hier een man bij nodig.”

Sterke grap. Maar alléén in deze context. Wat als hij als kale soundbite op Twitter was beland? Exact, dan zat die grappenmaker nu achter de tralies. Maar die grap dreef juist de (zelf)spot met seksisme! Tegelijkertijd legde hij een vooroordeel bloot. En dat kreeg hier lucht, de absurditeit ervan kwam aan het licht.

De Tsjech Milan Kundera schrijft in zijn essays Over de romankunst dat elke bewering van een personage in een roman relatief is, dat ze allemaal beschenen worden door „het milde schijnsel van het komische”. Zou het niet bevrijdend zijn als niet alleen romanpersonages, maar ook wijzelf dat milde schijnsel op ons konden voelen stralen?

De Russische literatuurwetenschapper Michael Bachtin (1895 - 1975) noemde dit type lach een „carnavaleske lach”, een „vrolijke relativiteit” waarin geen enkel standpunt absoluut is.

Zowel de lachers als de snelgekwetsten zouden vertrouwd mogen raken met het bestaan van die carnavaleske speelsheid

Dat is geen veilige uitvlucht, het is bevrijd raken uit de verkramping, en de meerkantigheid van een kwestie blootleggen. Op televisie klonk de carnavaleske lach het sterkst bij De Luizenmoeder, met dat schoolplein vol ‘incorrecte’ opvattingen tegenover overtrokken pogingen om correct te zijn, en juist daarmee racistisch of homofoob. Alle posities waren lachwekkend.

Gelukkig is er nog de serie Nieuw zeer bij de NTR die de carnavaleske lachkoers voortzet, in kleine sketches rond eigentijdse hangijzers. Zoals: een vriendengroep verlaat geschokt de verjaardag van een vriendin omdat zij alleen maar witte vrienden blijkt te hebben. „En dan kun je wel cassavechips in huis gaan halen, maar dat maakt het alleen maar erger. Wel het eten, niet de mensen? Seriously?” Wat een verademing! En wat zonde dat dit soort schurende humor zo extreem zeldzaam is.

Het is een lichtheid die veel sterker mag klinken als tegenwicht, zodat zowel de lachers als de snelgekwetsten vertrouwd raken met het bestaan van die carnavaleske speelsheid.

In mijn kindertijd kreeg je bakken vol absurde, dubbelzinnige en schunnige kolder over je uitgestort door de VPRO. We hadden Theo & Thea, Rembo & Rembo. Vlak voor Sesamstraat was er Purno de Purno, met afleveringen als ‘Pedo de postbode’. Kromgelegen heb ik daarbij. En nu? Het staat achter een 18+-muur.

Een gedeelde werkelijkheid hebben we allang niet meer, maar wellicht kunnen we een gedeelde humorcode terugvinden en het bestaan en nut erkennen van een morele schemerzone, waarin we met elkaar kunnen sparren, zonder meteen op elk grapje te worden afgerekend.

Media, kranten, omroepen, Jinek en Beau: ze zouden de eersten moeten zijn om het hiervoor op te nemen – waren ze niet allemaal ‘Charlie’? Anders kunnen ze beter alle wc-rollen op hun redacties vervangen door de jaargangen van Charlie Hebdo.

De lach? Alleen samen vegen we er onze reet mee af.