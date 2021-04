Tijdens de coronacrisis zijn de rijken nog vermogender geworden

Ruim 407.000 koophuizen in Nederland. 3,8 miljoen keer de goedkoopste Tesla. Ongeveer negentien voetbalelftallen vol met Lionel Messi’s. En 10,2 miljard exemplaren van het boek The Bezos Letters: 14 Principles to Grow Your Business Like Amazon in zijn eigen webshop.

Zelfs als je de rijkdom van miljardair Jeff Bezos vertaalt in meer behapbare proporties blijven er astronomische aantallen over. Met 177 miljard dollar (ruim 148 miljard euro) voert de Amerikaanse topman van webwinkel Amazon dit jaar opnieuw de Forbes-lijst aan van rijkste mensen ter wereld. Hij laat Tesla-baas Elon Musk (151 miljard dollar) en Louis Vuitton-oprichter Bernard Arnault (150 miljard dollar) ruim achter zich.

Terwijl de coronapandemie op veel plekken wereldwijd forse economische schade aanrichtte, werden ’s werelds rijksten nog vermogender. Gezamenlijk hebben de miljardairs een geschat vermogen van 13,1 biljoen dollar. Ter vergelijking: in 2020 hadden de ruim 2.100 miljardairs meer vermogen dan de 4,6 miljard armste mensen wereldwijd gezamenlijk.

660 nieuwe miljardairs

Die kloof is waarschijnlijk nog groter geworden. Waren de miljardairs uit de top 10 van de lijst in 2020 gezamenlijk nog goed voor 686,4 miljard dollar, dit jaar is dat 977 miljard dollar. Het totaal aantal miljardairs op de lijst groeide bovendien met 660 mensen. Dat betekent dat er ongeveer elke 17 uur één miljardair bij kwam. Opvallend genoeg kwamen 210 van de nieuwe entrees uit China en Hongkong.

Bijna 90 procent van de genoteerden was begin maart 2021 rijker dan voor de crisis. Dat is niet gek als je bedenkt dat een belangrijk deel van het vermogen van ’s werelds rijkste personen bestaat uit aandelen. Dat is fictief vermogen dat meebeweegt met de koers van die aandelen. Juist in coronatijd sneuvelde het ene na het andere beursrecord omdat veel investeerders hun geld stopten in aandelen.

Het vermogen van Bezos groeide in afgelopen jaar met maar liefst 64 miljard dollar. En dat lag vooral aan de gestegen beurskoers van Amazon. Thuiszitters bleken massaal te webshoppen. Bezos bezit, volgens de recentste cijfers, een belang van 11 procent in Amazon.

Nog opzienbarender was de opmars van Elon Musk op de lijst. De topman van Tesla schoot haast sneller dan zijn eigen Falcon-raket naar de tweede plaats door een vermogensgroei van ruim 126 miljard dollar. Musk bezit ruim een vijfde van de aandelen in Tesla. Die waren begin dit jaar tien keer zoveel waard als begin 2020. Inmiddels is de koers ietwat gezakt.

Ook de nummers drie (Arnault), vier (Microsoft-oprichter Bill Gates) en vijf (Facebook-topman Mark Zuckerberg) zagen vanwege gunstige koersontwikkelingen hun vermogen fors stijgen.

Ex-vrouw Bezos in de lijst

Opvallend in de lijst is ook de notering van Bezos’ ex-vrouw Mackenzie Scott. Bij hun scheiding kreeg zij tientallen miljarden mee van de miljardair en zij bezet nu de 22ste plek op de lijst met een vermogen van 53 miljard dollar. Ze is daarmee overigens niet de hoogste genoteerde vrouw. Dat is Francoise Bettencourt Meyers, kleindochter van de oprichter van beautymerk L’Oréal. Zij heeft een vermogen van 73,6 miljard dollar. In totaal bestaat 11 procent van de lijst uit vrouwen.

De hoogste Nederlandse notering is al jarenlang weggelegd voor Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van biermagnaat Freddy Heineken. Haar geschatte vermogen bedraagt 16,7 miljard dollar. Waar ze voorgaande jaren nog een plek in de Top 100 bezette, is ze dit jaar gezakt naar positie 116.

In de Top 1.000 staan verder ook nog Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (plek 451) en Arnout Schuijff (plek 859), mede-oprichter van betaaldienstverlener Adyen.

De Amerikaanse ex-president Donald Trump zakte bijna 300 plaatsen en bezit een geschat vermogen van 2,4 miljard dollar. Jongste miljardair is de Duitser Kevin David Lehmann (3,3 miljard dollar, plek 925) die op zijn achttiende al 50 procent van de aandelen in de grootste Duitse drogisterij in handen heeft.

Opvallende namen in de lijst: