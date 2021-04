T-Mobile: één miljoen extra glasvezelaansluitingen met private equity-geld

Aanleg van glasvezel, hier in opdracht van KPN. Foto LAURENS VAN PUTTEN/ANP/HH

De investeringen in Nederlandse breedbandverbindingen krijgen opnieuw een impuls van buitenlandse investeerders.

T-Mobile kondigde woensdag aan één miljoen huishoudens op glasvezelinternet aan te sluiten met behulp van private equity-partij KKR en DTCP, het investeringsvehikel van T-Mobile’s moederbedrijf Deutsche Telekom. Zij steken 700 miljoen euro in een nieuw ‘Open Dutch Fiber’-netwerk, met T-Mobile als eerste provider. Andere providers kunnen het netwerk ook gebruiken.

Glasvezel biedt, in tegenstelling tot breedbandinternet via de kabel, even snelle upload- als downloadsnelheden. De maximumsnelheid ligt nu op 1 gigabit per seconde, later op te voeren tot 10 Gbit/s.

Concurrentie van KPN

T-Mobile is al bezig met de aanleg van 130.000 glasvezelaansluitingen in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, samen met Primevest Capital Partners. In de meeste gemeenten is T-Mobile echter afhankelijk van KPN’s netwerk, en moet betalen voor de huur van glasvezel en koper. Dat gaat ten koste van de eigen marge.

T-Mobile wil in eerste instantie in stedelijke gebieden glasvezel gaan aanleggen, maar daar heeft ook KPN zijn zinnen op gezet. In 2020 voerde KPN het tempo van de glasvezelaanleg op, met name in de Randstad. Vorig jaar kondigde KPN aan 500.000 woningen per jaar aan te zullen sluiten. In 2020 ervoor waren dat er 300.000, daarvoor was KPN een stuk voorzichtiger de aanleggen van glasvezel.

Investeringen in infrastructuur vergen veel kapitaal. KPN financierde de uitbreiding van het netwerk tot nu toe met eigen geld, maar kreeg afgelopen maand hulp van pensioenfonds ABP om de aanleg van glasvezel in kleine gemeenten te bespoedigen. Het gaat om 700.000 aansluitingen in bijna duizend dorpen, die volgens KPN voor eind 2026 aangesloten moeten worden. Die extra investering komt op een miljard euro uit.

Overlap voorkomen

Het nieuwe ‘Open Dutch Fiber’-netwerk, dat gefinancierd is door KKR en DTCP, wil wegblijven op de plekken waar KPN al glasvezel aanlegt, om overlap te voorkomen.

De uitvoering van het ODF-netwerk is in handen Jordi Nieuwenhuis, de voormalige oprichter van Reggefiber. Dat bedrijf werd door KPN overgenomen, waarna de provider de uitrol van glasvezel aanvankelijk bevroor. Nieuwenhuis mocht in Nederland niet concurreren met KPN en ging aan de slag bij de Duitse internetaanbieder Deutsche Glasfaser. Daar is hij nu gestopt.

Volgens Sören Abilgaard, topman van T-Mobile Nederland, wachtte KPN na de overname van Reggefiber lang met het aanleggen van glasvezel, om „het kopernetwerk uit te melken” .

KPN is inmiddels wel op stoom. In het eerste kwartaal van 2021 zijn honderdduizend huishoudens op glasvezel aangesloten, maakte de provider dinsdagmiddag bekend. Ondanks een vorstperiode van twee weken ligt KPN op koers om dit jaar een half miljoen woningen te ‘verglazen’. Ondertussen is ook Delta, de Zeeuwse kabelaanbieder, bezig zijn netwerk te verglazen. Daar denkt VodafoneZiggo voorlopig niet aan: het kabelnetwerk biedt 1 gigabit download en kan voorlopig de concurrentie met glasvezel makkelijk aan, volgens de kabelprovider.