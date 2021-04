Studenten dreigen met gang naar de rechter om antispieksoftware

Studenten van De EUR verplicht studenten sinds enkele maanden een smartphone achter zich te plaatsen als zij thuis een tentamen maken. Zo wordt, behalve het gezicht van de studenten met de webcam van de laptop, ook het achteraanzicht gefilmd.

Net als veel andere universiteiten en hogescholen gebruikt de EUR sinds het begin van de coronacrisis proctoring software, die afkijken tijdens thuistentamens moet voorkomen. Over de hele wereld gaan hierover petities rond onder studenten vanwege de inbreuk op hun privacy.

De EUR is de enige universiteit die ook een tweede camera verplicht. Volgens het bestuur is dat nodig om de waarde van het diploma te borgen, omdat zonder tweede camera frauderen toch mogelijk is met een spiekbrief op het computerscherm.

Studenten uit de universiteitsraad zijn al maanden in discussie met het bestuur. Een kritische brief van eind januari werd door bijna achthonderd studenten ondertekend. „Proctoring verhoogt de stress bij studenten tijdens tentamens en kan voelen als privacy-inbreuk in deze toch al moeilijke tijden”, schrijven ze.

