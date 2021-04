Schulden en begrotingstekorten exploderen wereldwijd

De steunmaatregelen voor de economie tijdens de coronapandemie leiden wereldwijd tot een in vredestijd ongekende verslechtering van de overheidsfinanciën. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Fiscal Monitor die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag heeft gepubliceerd. De door de steun sterk opgelopen staatsschuld wordt niet of nauwelijks verminderd in de komende zes jaar.

De cijfers zijn fors: de Verenigde Staten hebben dit jaar een begrotingstekort van 15 procent van het bruto binnenlands product, na een tekort van 15,8 procent vorig jaar. Ter vergelijking: in normale tijden is het maximum toegestane begrotingstekort in de VS 3 procent. Met name het plan van president Joe Biden om snel 1.900 miljard dollar (1.600 miljard euro) in de economie te pompen draagt bij aan het enorme gat in de begroting van dit jaar. Het saldo wordt daarna wel teruggebracht, maar blijft relatief hoog: rond de 5 procent tot en met 2026.

De begrotingsinspanning van de regering-Biden zorgt voor een steil oplopende Amerikaanse staatsschuld, die dit jaar stijgt naar 132,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tot voor kort gold een schuld van 90 procent of meer als problematisch. Die staatsschuldquote, vergelijkbaar met wat voor de pandemie normaal was in het kwakkelende Italië, blijft de eerstkomende zes jaar zo hoog als hij nu is.

In de eurozone loopt de staatsschuld ook fors op, maar ze blijft met 98,2 procent ver achter bij de Amerikaanse. Uitschieter in Europa is Italië, waar de staatsschuld stijgt tot 157,1 procent van het bbp. Aan de onderkant van de lijst valt Nederland op, met een staatsschuld van slechts 56 procent van het bbp – die de eerstvolgende jaren bovendien alweer naar de 50 procent zakt. Frankrijk, Spanje en Italië houden forse begrotingstekorten dit jaar van meer dan 7 procent van het bbp. Voor Nederland en Duitsland lopen de tekorten later zeer snel terug.

Niet direct problematisch

Hoge schulden in de VS en de eurozone zijn niet direct problematisch, omdat de dollar en de euro stevige reservemunten zijn en de betrokken landen in hun eigen munt lenen. Voor het Verenigd Koninkrijk ligt dat, met het pond sterling, lastiger. Londen bouwde in 2020 al een tekort op van 13,4 procent van het bbp, en dat is dit jaar nog steeds bijna 12 procent, bij een staatsschuld die in de richting van de 110 procent stijgt.

Opvallend is dat ook China en India hun hoge tekorten, respectievelijk 9,6 procent en 10 procent in 2021, niet snel verminderen. De Chinese staatsschuld, voor de pandemie nog 57 procent, loopt de eerstvolgende jaren op naar 86 procent.

Het IMF is voorstander van ruime economische steun tijdens de pandemie. En voor landen met lage rentes en vrije toegang tot de kapitaalmarkt is die mogelijkheid voor ruime steun er ook geweest. IMF-topeconoom Gopinath zei dinsdag dat bijvoorbeeld de VS door de sterk gedaalde rentes vooralsnog goedkoper uit zijn, zelfs nu de staatsschuld zo hard gestegen is.

In de Fiscal Monitor staat dat niet te zuinig moet worden gedaan met vaccinatiecampagnes, want die betalen zichzelf ruim terug. Tot nu toe werd bovendien gewaarschuwd niet te snel weer te bezuinigen. Dat zou het economische herstel anders in de knop kunnen breken.

Maar de toon bij het IMF verandert wel. Het begint nu aan te dringen op „herbouwen van de buffers” in de overheidsfinanciën, voor „toekomstige noodsituaties”. Dat is een gematigde manier om te zeggen dat de wereld er, met zulke overheidsfinanciën als nu, geen crisis meer bij kan hebben.

Zorgen over financiële stabiliteit

Er zijn dan ook zorgen over de mondiale financiële stabiliteit. In een apart rapport daarover waarschuwt het IMF dat niet alleen landen met een laag inkomen moeite kunnen krijgen met hun financiering, maar dat ook het wereldwijde bedrijfsleven „oververschuldigd” uit de crisis komt. Dat kan ertoe leiden dat banken niet langer in staat of bereid zijn hun financiering voort te zetten en bedrijven dus risico lopen.

Het betekent dat de autoriteiten volgens het IMF een smal pad moeten zien te bewandelen. Enerzijds moeten zij de ruime financiële en monetaire steun van tijdens de pandemie voortzetten. Tegelijkertijd moeten zij oppassen dat, door al dat goedkope geld, zich geen excessen voordoen. Zoals in de waardering van bedrijven op de beurs, terwijl die bedrijven zelf zwaarder gefinancierd zijn dan ooit. De bedrijfsschulden als percentage van het bbp staan, zowel in industrielanden als in opkomende landen, op een recordhoogte van tegen de 100 procent.