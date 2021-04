Schip verliest vijf containers ten noorden van Ameland

Het vrachtschip Baltic Tern heeft woensdagochtend vijf containers verloren in de Noordzee, dicht bij Ameland. Dat meldt de Kustwacht. Het gaat om drie containers met droge goederen, een lege container en een container met aceton. Twee containers staan nog wankel op het dek van het vaartuig, dat uit Duitse wateren kwam en op weg was naar Rotterdam.

Het 169 meter lange schip verloor de vracht op ongeveer 27,5 ten noorden van Ameland. De oorzaak is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van de Kustwacht, die stelt dat het wel erg hard waaide. Een vliegtuig van de Kustwacht probeert de zoekgeraakte containers te lokaliseren. Nabijgelegen schepen worden gewaarschuwd. De Baltic Tern is een stukje verder de Noordzee in gevaren in een poging te stabiliseren.

Het is niet het enige incident dat momenteel plaatsvindt op de Noordzee. Dinsdagavond signaleerde de Kustwacht ten noorden van Vlieland een containerschip dat door een vastzittend roer in rondjes voer. De Kustwacht is inmiddels te hulp geschoten met eigen boten, en wacht tot de 168 meter lange Escape genoeg is gestabiliseerd om weggesleept te kunnen worden.