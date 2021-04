Outriders is een voorspelbare, maar goed te pruimen blockbustergame

Game Outriders Voor: pc, PS4/5, Xbox One en X|S, Stadia. Door: People Can Fly. Uitgever: Square Enix. 60 euro ●●●●●

Hoe zal het voelen, wanneer we eindelijk weer een restaurant binnenstappen? Gamers krijgen met Outriders een voorproefje: na maanden droogte vanwege corona-gerelateerd uitstelgedrag is er eindelijk weer een traditionele blockbustergame op de markt. Goed, Outriders straalt vooral totale middelmatigheid uit, maar de voorspelbare keuzes zijn nu ronduit fijn. Zelfs de falende servers, die het de eerste week moeilijk maakten om (samen) te spelen, horen erbij.

Een beetje als dat gezellige buurtrestaurant waar de steak altijd lauwwarm op tafel komt.

Als de titulaire Outrider land je met de overblijfselen van de mensheid op een vreemde planeet. Je team wordt getroffen door een gewelddadige storm, die je met superkrachten en grote verwondingen achterlaat. Een van je kompanen weet je nog net op tijd in cryoslaap te brengen. Dertig jaar later word je wakker, en de wereld is een puinhoop.

Met geweer in de ene hand en superkrachten in de ander moet jij de mensheid van zichzelf redden. Alle andere dingen die Outriders doet zijn bijzaak: het spel speelt royaal leentjebuur bij genreklassiekers als Mass Effect in een poging zijn verhaal wat schwung te geven, maar mist charme.

Agressief spelgedrag

Nee, Outriders draait om de gevechten. Er zijn vier mogelijke types superkrachten, die hun eigen speelstijl aanmoedigen. Vrijwel allemaal dwingen ze je tot bijzonder agressief spelgedrag. Wonden? Die heel je door vijanden te doden - zoals we dat kennen uit Doom. Je racet over het slagveld, schiet de één neer en laat een barrage superkrachten op drie anderen los. Daarna steel je vrolijk alle geweren die je kan vinden en loop je zonder schrammetje weg.

Schiet, win, verdien nieuwe wapens, vervang je wapens zodat je beter kan schieten – deze game kennen we onderhand wel. Outriders doet niks bijzonders in het genre, en is soms behoorlijk onhandig afgewerkt, met scènes die abrupt eindigen of niet goed overgaan in de volgende. Toch: we hebben deze game óók stiekem gemist. Na lange blockbusterloze maanden is Outriders best te pruimen.