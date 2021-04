Op safari in je eigen achtertuin

Vlak voor hem stond een reusachtige wesp, die hem onbeweeglijk aanstaarde. Erik was een beleefd jongetje. Hij boog diep en zei: „Dag meneer de weps.” „Wesp!”, sprak de wesp. „Weps”, zei Erik blozend. Het was altijd een van zijn moeilijke woorden geweest.

Welke ouder is er niet opgegroeid met passages als deze uit Erik of Het klein insectenboek van Godfried Bomans? Om het geheugen wat op te frissen: Erik Pinksterblom is een ijverig jongetje van negen dat in zijn droom terechtkomt in de insectenwereld die op het schilderij Wollewei in zijn slaapkamer is afgebeeld. Hij is zelf zo klein als een kever geworden en ontmoet allerlei wonderlijke dieren die nogal met zichzelf ingenomen zijn.

Het verhaal moet zich in mijn onderbewustzijn hebben vastgebeten. Al sinds ik het las, ruim veertig jaar geleden, kijk ik met ontzag naar het gewriemel in de lucht en op de grond. Maar pas toen insecten naar aanleiding van de massale bijensterfte in Nederland vorig jaar booming werden, en zelfs grootwildjager Freek Vonk zich in geleedpotigen begon te verdiepen, werd ik echt bevangen door het insectenvirus.

Krimpen

Op mijn hurken schuifelde ik vorig voorjaar door het gras en struweel van mijn Haagse vinexachtertuintje, op zoek naar klein grut. Toen ik mijn camera erbij haalde om macrofoto’s te maken, gebeurde er iets wonderlijks. Ik kwam op gelijke voet met een vlindertje en zag door mijn zoeker een dier dat reusachtig leek. Scherpstellend op zijn vleugels kreeg ik het gevoel dat ik – net als Erik – kromp.

In de lente van die eerste lockdown vroeg ik me af: zou het lukken om mijn kinderen mee te nemen in deze microwereld? Twee meiden, Lara van veertien en Renée van twaalf, allebei verslaafd aan Tiktok en Roblox en niet van nature geneigd een frisse neus te gaan halen. Lara kon zich niet voorstellen dat een volwassen man in vervoering raakte van zoiets stoms als een torretje. Tot ik de foto’s liet zien die ik had gemaakt, binnen op een beeldscherm, en die haar nieuwsgierigheid wekten. De grap van macrofotografie is dat er zich een wereld ontvouwt die je met het blote oog amper kunt waarnemen. De facetten in het oog van een citroenvlinder. Dat roltongetje! De borstelharen op de achterpoten van een bij. En wat zijn dat voor glinsterende diamantjes op de kop van een juffertje?

Fototips Spannende foto’s maken van insecten en vlinders is niet ingewikkeld. Om te beginnen: de onderwerpen zitten redelijk stil. Dus je hebt niet snel last van bewegingsonscherpte, tenzij het hard waait en je kevertje op een zwiepende grasstengel zit. Belangrijkste tip: zorg dat je op ooghoogte komt met je onderwerp en fotografeer liefst aan de voorkant. Een insect dat je recht aankijkt, spreekt meer aan dan een insect waar je op neerkijkt. Zorg ook dat je onderwerp zo veel mogelijk loskomt van de omgeving. Dat kun je doen door er dicht op te kruipen en een storende achtergrond te vermijden. Of door slim te belichten – gebruik een flits of focuslampje. Tot slot: zorg ervoor dat je onderwerp scherp is en de omgeving onscherp. Dat laatste bereik je door een groot diafragma te kiezen, waarmee je de lens helemaal ‘openzet’. Heb je geen camera met een macrolens? Geen probleem. Voor smartphones zijn voorzetlensjes te koop die je eenvoudig op je telefoon klikt. Black Eye HD Macro is een populair lensje, maar er zijn via de Europese en Chinese verzendhuizen vanaf 10 euro ook goede alternatieven te krijgen.

Om ze te verleiden de tuin in te gaan deed ik een beroep op hun hulpvaardigheid. „Jullie hebben veel scherpere ogen dan papa. Ideale verkenners op een foto-expeditie!”, fleemde ik. Eenmaal buiten probeerde ik ze te stimuleren met opmerkingen als: „Wie weet zien we een goudhaantje. Dat is een kevertje dat wel licht lijkt te geven!” Of: „Fladderde daar nou net een gentiaanblauwtje voorbij? Als we heel voorzichtig zijn, kunnen we hem misschien betrappen!” En daar gingen ze, speurend als echte wildgidsen, turend tussen de blaadjes en takjes. Ik adviseerde ze vooral niet te vergeten om aan de onderkant van de bladeren te kijken. En af en toe voorzichtig een stengel opzij te schuiven.

Zodra ze iets vonden legde ik de beestjes met mijn camera vast. En zowaar, ze begonnen er aardigheid in te krijgen. Mijn dochters fotograferen inmiddels enthousiast mee, met hun telefoon en macro-voorzetlensjes. „We lijken wel rangers op een Afrikaanse savanne”, fluister ik tegen Lara, als we languit in het gras liggen. En net als Erik nemen we de tijd. Dan zie je dingen die je nooit eerder hebt waargenomen. Bijvoorbeeld hoe een lieveheersbeestje als een acrobaat over de messcherpe randen van een blaadje wandelt, trefzeker op weg naar die paar bladluizen hogerop in de plant. Zouden die zich daar al zorgen maken over het bloedbad dat ophanden is? De kinderen en ik houden onze adem in. Daar gaat de eerste bladluis al. „Holy moly!”, roept Renée. Lara constateert: „Ah gos, ze hebben oogjes!”

Groot wild

Een enkele keer meldt zich groter wild in ons vinexecosysteem. En dat is – als je bent ingesteld op klein grut – best indrukwekkend. We zien wat gebladerte bewegen. Met dank aan de tuinvijver van de buren drie huizen verderop, komt er een kikker tevoorschijn, arrogant uit zijn vochtige ogen kijkend. Enkele weken later meldt zich een nog groter heerschap, maar met aanzienlijk minder pretenties: een egeltje. Hij blijft stokstijf staan als ik op hem scherpstel. Het schoteltje melk dat Lara haastig aanrukt, laat hij links liggen.

Als de expeditie is afgerond, kijken we op de laptop wat voor moois we hebben gevangen. Sommige kevertjes blijken een schild te hebben waarmee je tijdens een discofeestje goed voor de dag zou kunnen komen. Felgroen, blauw en paars door elkaar, en dat op een paar vierkante millimeter. Plant een beetje munt of rozemarijn en je kunt erop wachten dat deze miniatuurdragqueens zich aandienen.

Hebben deze expedities nog iets voor de opvoeding betekend? Ja en nee. Terug in de dagelijkse routine worden we weer gewoon volgroeide mensen – het krimpeffect is verdwenen, net als de aandacht voor de kleine beestjes. Maar de meiden hebben nu ontdekt dat er tientallen soorten wespen, torren en bijen in onze tuin zitten. De angst daarvoor is goeddeels geweken.

Hoewel… Als zich in de hoek van de kamer plotseling een spinnetje naar beneden laat zakken, roepen de kinderen nog steeds: „Ieuw! Een spin! Papa die moet weg!” Maar ze willen nu wel weten wát voor soort spin het is. En ze roepen verontrust: „Niet doodmaken hoor!”

