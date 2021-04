Op de namen moet Vera Bergkamp nog even oefenen

Een beetje beduusd liep een aantal ambtenaren woensdagavond door het Tweede Kamergebouw. Vera Bergkamp (D66), de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, is straks óók hun nieuwe baas. Ze hebben er alle vertrouwen in. Maar dat hun oude baas, Khadija Arib (PvdA), zó weinig stemmen kreeg, dat hadden ze niet verwacht. Verdrietig, zei eentje. Het blijft toch je collega.

Woensdag koos de nieuwe Tweede Kamer een voorzitter uit haar midden. En dat ging snel. In één ronde rekende Bergkamp af met Arib en de derde kandidaat, PVV’er Martin Bosma. Van de 139 geldige stemmen kreeg Bergkamp er 74. Arib kreeg er 38, Bosma 27. Een tweede ronde was niet eens meer nodig. „Heel eervol”, constateerde Bergkamp, de hamer in de hand. Een rij zoenende en feliciterende Kamerleden ontbrak dit jaar – corona.

Bergkamp had de schijn tegen, nog voordat ze gekozen was. In de Kamer had D66-leider Sigrid Kaag gezegd dat ze tijdens de Paasdagen met VVD-leider Mark Rutte had gesproken over een D66-kandidatuur voor het voorzitterschap. Ze zei ook dat Bergkamp haar die ochtend gebeld had om haar kandidatuur te bevestigen.

Baantjes en poppetjes

Dat zette kwaad bloed onder een aantal andere fracties, die een week eerder al moesten vernemen dat het voorzitterschap ook tijdens de eerste verkenningsgesprekken op tafel had gelegen. Uit de geopenbaarde gespreksverslagen bleek dat verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) in het gesprek met Rutte de voorzittersrol had geopperd als functie voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook de naam van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen was in dat gesprek gevallen. „Teveel VVD niet goed op functies”, zou Rutte daarna hebben gezegd.

Over baantjes en poppetjes wordt vaker gesproken in Den Haag, zeker in formatietijd. Maar Tweede Kamervoorzitters zijn eigenwijs, en hun verkiezing is dat ook. Alle Kamerleden stemmen individueel en anoniem, niemand is aan de eigen fractie gebonden. Frans Weisglas (2002), Gerdi Verbeet (2006) en Anouchka van Miltenburg (2012) wonnen verrassend: zij waren zelfs in hun eigen fractie niet de onbetwiste kandidaat.

Dat gold ook voor PvdA’er Arib in 2016. Partijleider Diederik Samsom had er zijn twijfels bij. Arib herinnert de Kamer daar graag aan, als voorbeeld van hoe het wél moet. „Ik kan jullie ook zeggen dat ik met niemand heb gebeld, ook niet met mijn eigen fractievoorzitter”, zei ze tijdens de sollicitatie naar haar herverkiezing.

Weerstand tegen Arib groeide

Arib kreeg lovende recensies, ook bij haar afscheid. Ze bracht rust terug in de Kamer en greep in als debatten uit de hand liepen. Maar met de tijd kan soms ook de weerstand groeien. Arib wekte wrevel bij een aantal fracties door haar verzet tegen de verbouwing en verhuizing van de Kamer. Anderen hekelden Aribs beslissing om Kamerleden ook tijdens de pandemie naar Den Haag af te laten reizen. Digitaal vergaderen was geen optie.

Haar rolletje in de mislukte verkenningsfase tijdens de formatie werd haar ook niet in dank afgenomen. „Waarom ben jij klaar met Arib?” vroeg één fractieleider een andere fractieleider op de dag van de stemming in het Kamercafé.

Zijn we een parlement, of spelen we een parlement? Martin Bosma ex-kandidaat-voorzitter

PVV’er Martin Bosma maakte van zijn sollicitatie een openbare aanklacht tegen de parlementaire cultuur: „Het parlement is zelden nog de plek waar het volk spreekt tegen de regering; het is de plek waar de regering tegen het volk spreekt. En de vraag die zich opdringt, is: zijn we een parlement, of spelen we een parlement?”

De meeste fracties hadden vooral andere vragen: hoe zou Bosma omgaan met de standpunten van zijn eigen partij, die de Koran wil verbieden en vindt dat Nederlanders met een tweede paspoort hun stemrecht moeten verliezen. Hij zou altijd de Kamer vertegenwoordigen, antwoordde Bosma, nooit de PVV. Als een Kamermeerderheid zou stemmen voor de bouw van een moskee in het Kamergebouw, zou hij ervoor zorgen dat die er kwam. „En desnoods ga ik hem nog openen ook.”

Het hielp hem niet aan de zege, maar veel partijen kwamen in hun eigen betoog met dezelfde zorgen als Bosma op de proppen. Ze zien hoe de Kamer vaak laat of slecht geïnformeerd wordt door het kabinet. Ze merken hoe afspraken worden vastgelegd in regeerakkoorden en zoveel andere akkoorden dat voor het parlement weinig speelruimte overblijft.

Dat moet anders, vindt de Kamer. Bergkamp kan het als voorzitter niet alleen, zei ze, maar ze beloofde een hoop: met meer ondersteuning, meer tijd voor wetgeving en minder tijd voor spoeddebatten. Partijen zullen haar er de komende jaren streng op beoordelen, zeker als lid van een partij die vrijwel zeker weer gaat regeren. Daarover zei ze: „Ik sta hier namens de firma Bergkamp, niet namens D66.”

Eerst wacht een andere prioriteit. Bergkamp is slecht in het onthouden van namen, bekende ze toen Caroline van der Plas (BBB) haar vroeg om van zichzelf een zwakte te benoemen. „Dat wordt dus nog wat met het stemmen, als het zover komt. Daar ga ik echt flink mee oefenen.”