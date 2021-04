Ontslagen IKL-directeur regelde ook iets voor CDA

Het CDA heeft in Limburg verkiezingscampagne voor Provinciale Staten in 2019 gevoerd mede op kosten van IKL, een door de provincie Limburg gesubsidieerde landschapsstichting. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Stichting IKL kwam vorige maand in opspraak. De directeur, oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA), bleek personeel in te huren via eigen bedrijven en gaf IKL-opdrachten aan zijn bedrijven. Zo belandde subsidie (van provincie, gemeenten en de Postcodeloterij) in zijn zak.

De affaire kostte Vrehen en twee CDA-gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert Mackus, hun baan. Koopmans en Mackus waren betrokken bij het aan opdrachten helpen van bedrijven van Vrehen.

Verkiezingsstunt betaald

Nu blijkt dat hun partij ook profiteerde van IKL. Het CDA liet een verkiezingsstunt mede betalen door de stichting. Vlak voor de verkiezingen lanceerde het CDA een ‘1,1 Miljoen Bomenplan’ – voor elke Limburger diende de provincie een boom te gaan planten. Als symbolische start plantten de CDA-kandidaten op 13 maart 2019, een week voor de verkiezingen, in alle 31 Limburgse gemeenten een lindeboom. Herman Vrehen leverde de bomen via stichting IKL, maar bracht het CDA slechts een fractie van de kosten in rekening.

Ook gaf Vrehen personeelsleden opdracht om de bomen, met palen en boombanden, te verdelen onder de kandidaten in alle delen van de provincie. Personeels- en transportkosten bracht hij helemaal niet in rekening. Voor de inzet van IKL – ter waarde van zo’n drieduizend euro – betaalde het CDA 348,80 euro (incl. BTW), zo blijkt uit de factuur die IKL stuurde.

Eigenbelang en zelfverrijking

Een en ander is opmerkelijk omdat het bestuur van het CDA Limburg onlangs afstand heeft genomen van Vrehen: „Binnen onze partij is vanuit onze principes geen ruimte voor eigenbelang en zelfverrijking.” Ook de CDA-Statenfractie nam „met kracht afstand van de geschetste handelswijze van oud-gedeputeerde Vrehen.” Vrehen heeft inmiddels zijn partijlidmaatschap opgezegd.

Voorzitter van CDA Limburg Harold Schroeder zegt: „De aanschaf was bedoeld om het bomenplan van het CDA in het laatste verkiezingsprogramma onder de aandacht te brengen bij gelegenheid van boomplantdag. Ik begrijp dat voor deze actie prijzen zijn opgevraagd en dat uiteindelijk is gekozen voor aanschaf bij IKL.”

Schroeder zegt ook dat hij alleen maar kan „aannemen dat de aan ons gefactureerde prijs klopt. Dit zal binnen IKL ongetwijfeld onderzocht worden en dat oordeel wacht ik samen met u graag af.”