Mbappé helpt Paris-Saint Germain aan zege op Bayern

Kylian Mbappé heeft Paris-Saint Germain woensdagavond aan een uitzege op Bayern München (2-3) geholpen. De 22-jarige aanvaller scoorde twee keer in Beieren, waar het gedurende de hele wedstrijd sneeuwde. De finalisten van vorig seizoen ontmoeten elkaar dinsdag in Parijs voor een beslissend duel om een plaats in de halve finale van de Champions League.

PSG leidde na 28 minuten met 0-2, na doelpunten van Mbappé en Marquinhos. Eric Maxim Choupo-Moting en Thomas Müller scoorden vervolgens voor Bayern, dat PSG vorig seizoen in de finale van de Champions League de baas bleef (1-0). Mbappé maakte vervolgens in de 68e minuut op overtuigende wijze de winnende goal.

Chelsea-Porto

Ondertussen won Chelsea woensdagavond in het Spaanse Sevilla met 2-0 van FC Porto. Mason Mount en Ben Chilwell scoorden voor de Engelse club, die door de zege uitzicht heeft op de halve finales van de Champions League.

Voor Hakim Ziyech was bij Chelsea geen rol weggelegd in de wedstrijd. Coach Thomas Tuchel hield de voormalig Ajacied de hele wedstrijd op de bank. Bij veelvoudig Portugees kampioen Porto maakte aanvoerder Pepe voor de 103e keer zijn opwachting in een wedstrijd van de Champions League. Beide duels tussen Porto en Chelsea worden vanwege de coronamaatregelen gespeeld in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. De return is over een week en dan speelt Chelsea officieel ‘thuis’. (ANP)