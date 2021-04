‘Kom maar terug als je te licht bent’, zegt de huisarts

‘Ik moet nu afvallen”, dacht ze, toen vorig jaar maart de lockdown begon. 21 is ze. Ze doet een hbo-opleiding commerciële economie. Ze wil niet met haar naam in NRC, het is moeilijk genoeg om over een eetstoornis te praten. „Ik zat veel thuis, had veel tijd over, ook om erover na te denken. Op sociale media zag ik de hele dag perfecte lichamen langskomen. Om me heen waren veel mensen ook bezig met gezond eten en sporten. In het begin vond ik dat ik goed bezig was, kreeg ik complimentjes: ‘Wooh, wat ben je afgevallen.’”

Dunner worden wilde ze al sinds haar vijftiende. En soms spuugde ze haar eten weleens uit. „Maar ik had het onder controle. Niet iets om je zorgen over te maken.” Tijdens de eerste lockdown voelde ze zich nog goed, het was op een gekke manier gezellig. De zomer was onbezonnen, met vakantie, vrienden, leuke dingen doen.

En toen, vanaf september, het zwarte gat. Zomer voorbij, geen school, ouders buitenshuis aan het werk, zus op kamers, nauwelijks contact met nieuwe studiegenoten, nauwelijks les. „Ik hoefde me niet eens aan te kleden. Toen begon ik me wel eenzaam te voelen. Ik had nergens motivatie voor, ook niet voor gezond eten. Dat nam ik mezelf kwalijk, en dan probeerde ik weer troost te zoeken met een zak chips – het was toch al een kutdag. Eigenlijk wist ik dan al dat ik weer zou gaan overgeven.”

Tot dat moment in oktober. Weer eten, weer overgeven. En ineens het heldere besef: „Ik ben helemaal niet degene die hier de controle heeft. Het is een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat ik dit moet doen. Ik wist hoe slecht het was, maar ik kon er niet uit stappen.”

Ze praatte met haar moeder. Ging naar de huisarts, die het meteen serieus nam en haar doorverwees naar een kliniek voor eetstoornissen. Dat was oktober. In februari, vier maanden later, ging ze voor het eerst naar de kliniek. De groepstherapie was eind maart nog steeds niet begonnen.

Wel ging ze meteen vanaf oktober wekelijks naar Marjolein van Dop, diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen. Was ze er op tijd bij? „Nou ja, als je naar een kliniek moet, kun je moeilijk zeggen dat je er op tijd bij bent”, zegt de studente. „Maar als mensen zeggen: ‘Goh, je bent afgevallen’, dan zeg je niet dat je elke week overgeeft. Het is schaamte. Je schaamt je gewoon.”

Waar en wanneer zoek je hulp? Herkennen „Iemand met een eetstooris zal niet snel zelf aan de bel trekken”, zegt diëtist Marjolein van Dop. Maar als je ziet dat iemand zich terugtrekt, eetmomenten vermijdt, prikkelbaar is rond etenstijd, bepaalde dingen niet meer eet of dwangmatig beweegt: „blijf in contact.” Hulp Hoe herken je de signalen van een eetstoornis? Hoe praat je erover? En waar vind je hulp? Er zijn websites die goede tips geven, zowel voor jongeren met een eetstoornis als voor ouders. Zie: Stichtingkiem.nl, Proud2Bme.nl en Weet.info. Wachtlijsten Stopmetwachten.nl biedt hulp om de wachtlijsten te overbruggen. Ouders van kinderen met een eetstoornis vinden hier onder meer een gratis online programma, lessen waarbij je (anoniem) vragen kunt stellen en adressen van inloophuizen.

Compenseren

Van Dop zag het vanaf april vorig jaar gebeuren in haar praktijk. Waar normaal om de paar maanden een nieuwe cliënt met een eetstoornis binnenkwam, waren er nu wekelijks meerdere nieuwe aanmeldingen, vooral van meisjes tussen de 15 en 25 jaar oud. Eerst dacht ze nog: misschien weten ze me beter te vinden. Ze was net volledig gespecialiseerd in eetstoornissen. Maar steeds hoorde ze hetzelfde: door de lockdown hadden haar cliënten ineens tijd om zich helemaal op sporten en ‘gezond’ eten te richten. De sportscholen waren dicht, maar dat compenseerden ze met online sporten. En vooral minder eten. Want in de media hoorde je ook nog eens voortdurend hoe gevaarlijk overgewicht is in combinatie met Covid-19.

Tegelijkertijd viel de dagelijkse structuur weg. „En bij eetstoornissen speelt de angst voor controleverlies een grote rol. Waar je dan nog grip op kunt hebben, zijn eten en drinken.” Corona bleek een ideale voedingsbodem om een prille eetstoornis tot wasdom te laten komen.

Dwanggedachten. Angst voor suiker. Angst voor brood. Wel de boontjes opeten maar niet de aardappelen en het vlees. Treuzelen en rommelen met eten op je bord. Zeker weten dat je aankomt als je één koekje eet. Een app om calorieën te tellen. Een app om stappen te tellen. Steeds minder calorieën, steeds meer stappen. Elke dag op de weegschaal. Meteen na het eten naar de wc. Wijde kleding dragen. Dat is wat Van Dop hoort en ziet in haar praktijk.

Ze kan van alles uitleggen – waarom heb je bepaalde voeding nodig, wat is de functie van koolhydraten of vet, wat gebeurt er in je lichaam als je ze weglaat? Ze probeert meisjes weer dingen te leren eten die ze zichzelf verbieden, om de overtuiging te ontkrachten dat je er dik van wordt. Ze kan misschien zelfs helpen om dwanggedachten om te buigen, als ze er vroeg bij is. „Maar vaak speelt er meer – perfectionisme, faalangst, somberheid, een negatief zelfbeeld. Mijn expertise is voeding, de onderliggende problemen vragen een andere behandeling.”

En dat is waar het misgaat, ziet Van Dop. De wachtlijsten in de ggz, ook bij eetstoornisklinieken, zijn sinds corona langer geworden. De groep bij wie een beginnende eetstoornis kon doorzetten, wordt groter. De groep bij wie het uit de hand loopt dus ook. „Huisartsen zijn niet altijd alert op de signalen van een eetstoornis. Of ze zeggen: je gewicht zit nog boven de kritische grens, kom maar terug als je te licht bent. En als ze wel doorverwijzen, is er geen plek.”

Daarmee wordt ook de problematiek in haar praktijk ernstiger. „Want met een verwijzing naar een kliniek, heb je vaak nog maanden te overbruggen.” In de tussentijd probeert Van Dop te voorkomen dat het verder bergafwaarts gaat en de ongezonde patronen nog dieper inslijten. Als cliënten de diëtist tenminste kunnen betalen, want de basisverzekering vergoedt maar drie uur. Per jaar.

Illustratie Getty Images

Perfecte plaatjes

Kinderarts Annemarie van Bellegem herkent wat Van Dop zegt. Zij zag als eetstoornisspecialist in het Amsterdam UMC, waar de ernstige gevallen terechtkomen, niet eerder zoveel jongeren die stopten met eten. Tijdens de eerste lockdown opvallend veel jonge kinderen. En na de zomer de adolescenten, meestal meisjes, bij wie een eetstoornis al langer sluimerde. „We zien een groepje jongeren dat goed gedijt bij rust en minder sociale druk. Maar als je er al aanleg voor hebt, krijgt een eetstoornis in deze tijd de kans om te verergeren. Angst voor het virus, angst voor overgewicht, isolement, eenzaamheid, de hele dag op je scherm zitten met alleen maar perfecte plaatjes – het draagt er allemaal aan bij.”

„Het begint vaak onschuldig”, zegt Van Bellegem. Gezonder eten, lekker sporten, wat kun je daar op tegen hebben? „Een eetstoornis levert in het begin ook vaak wat op. De focus op eten en bewegen leidt af van moeilijke dingen. En soms krijg je complimentjes omdat je bent afgevallen.” Het kantelpunt is voor de omgeving vaak lastig te zien. „Vermijdend gedrag hoort bij de ziekte. De angst is dat je iets kan worden ontnomen, op het moment dat je erover praat. Terwijl het juist iets van jezelf is – iets waar je controle over denkt te hebben.”

Hulp mijden is door corona bovendien alleen maar makkelijker geworden. Stress in gezinnen, minder toegankelijke zorg, druk op de zorg, minder contact met vrienden – zo kan een eetstoornis langer onopgemerkt blijven, zegt Van Bellegem. „En de coronacrisis zal nog een lange nasleep hebben. Hoe langer een eetstoornis de tijd krijgt om te verharden, hoe moeilijker het is om het ingesleten gedrag te veranderen.”

Wachtlijsten door corona Druk op de zorg De druk op de jeugd-ggz is toegenomen en de wachtlijsten groeien sinds het begin van de coronacrisis. Eetstoornissen nemen toe en worden ernstiger, zo blijkt uit een recent rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Instellingen zitten vol Er is een nieuwe groep die voorheen niet in beeld was, vooral adolescenten die dwangvoeding met een sonde nodig hebben. De behandelplekken bij gespecialiseerde instellingen zitten voortdurend vol. Als jongeren aan de beurt zijn, hebben ze soms al andere (zwaardere) hulp nodig en moeten ze opnieuw op de wachtlijst. Ook de doorstroom van jeugd- naar volwassenen-ggz stokt. Een jaar wachten Een landelijk overzicht is er niet, wel staan in het rapport schrijnende voorbeelden: bij een kliniek waar vroeger (bijna) geen wachttijd was, stonden nu vijftig jongeren op de wachtlijst. Bij sommige instellingen liep de wachttijd op tot een jaar. Een ziekenhuis in Rotterdam-Rijnmond zei wekelijks jeugdigen binnen te krijgen met orgaanfalen door een eetstoornis.

Droog

Dat weet ook de fanatieke crossfitter (25), die via het scherm vertelt hoe het begon, twee jaar geleden. „Ik keek naar de toppers in mijn sport, allemaal hartstikke droog. Als ik minder vet heb, dacht ik, kan ik beter presteren.” Koekjes, zoet beleg, haar lijst met verboden eten werd steeds langer. Alles wat ze at, woog ze af en hield ze bij in een app.

Toen ze merkte dat haar sportprestaties alleen maar achteruitgingen, nam ze haar trainster in vertrouwen. Zij haalde haar over naar de huisarts te gaan. „Die zei: ‘Je bent nog niet genoeg afgevallen om je door te verwijzen. Eet nou maar gewoon wat meer.’” Dat was februari 2020.

De lockdown maakte een eind aan al haar routines, ook aan twaalf uur sporten per week. „Mijn hele sociale leven speelde zich af bij de crossfit, ik was er zes dagen per week. Ineens viel alles weg.” En wat doe je als je niet meer naar de sportschool kunt? „Ik compenseerde dat met nog minder eten. Dat gaf een gevoel van controle, je komt in een soort waan.” Ze verloor steeds meer spieren. Maar als ze zich slap voelde, zei ze tegen zichzelf: „Ik doe niet genoeg mijn best.”

Haar spiermassa heeft haar gered. Dat hoorde ze toen ze in oktober uiteindelijk twee maanden in een eetstoorniskliniek werd opgenomen. Al veel eerder trok ze aan de bel, „maar het duurde nog twee maanden voordat al het papierwerk rond was en de verzekering de behandeling van 30.000 euro wilde betalen.”

De kliniek hielp haar met een streng eetregime op de weg terug. Om niet terug te vallen, gaat ze nu wekelijks naar Marjolein van Dop, de diëtist. „Als ik alleen thuis ben, moet ik mijn best doen geen maaltijden over te slaan. Eten met anderen vind ik ook nog moeilijk, daar oefen ik nu mee.” Ze moet nog beginnen aan de therapie die de wortels van haar eetstoornis en dwanggedachten moeten aanpakken.

Ze is er nog niet, maar ze gaat vooruit, zegt ze. Haar baantje bij Albert Heijn geeft routine, hoewel het ook confronterend is. „Alles wat ik mezelf heb verboden, ligt daar. Dat stemmetje hoor ik nog steeds.” Ze werkt hard aan haar herstel, om ooit crossfittrainer te kunnen worden. „Nu ga ik wel buurten bij de sportschool, maar trainen mag nog niet. Ik heb nog steeds hetzelfde doel, maar plezier moet vooropstaan.”

Ook met de economiestudente gaat het de goede kant op. „Meditatie helpt me om met stress om te gaan, het lukt nu beter om rust in mijn hoofd te krijgen. Mijn scriptie en stage geven me motivatie. Ik heb weer een reden om me aan te kleden. En ik heb aan mijn vriend en mijn beste vriendin over mijn eetstoornis verteld. Dat was een enorme opluchting.”