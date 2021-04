Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil meer aandacht voor kleine partijen

Ze heeft al een hoop voorgezeten, zei Vera Bergkamp woensdag in de Tweede Kamer. „Verschillende directieteams en managementteams, en als voorzitter van COC had ik ook mijn eigen team.” Maar voorzitter van de Tweede Kamer, de positie waartoe ze woensdag is verkozen, is volgens Bergkamp wel de „Champions League”.

Bestuurservaring deed Bergkamp onder andere op bij de Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam-Thuiszorg en het CBR. Ze verwacht dat die haar helpt bij de aanstaande verhuizing van de Tweede Kamer, zei ze tijdens het debat voor de voorzittersverkiezing. „Maar als het gaat om het versterken van de organisatie, kan ik ook steunen op mijn ervaring met personeelsbeleid.”

Bergkamp wil „de ambtelijke organisatie verstevigen en verder professionaliseren”, verduidelijkt ze in haar brief. „Als Kamerleden liggen wij continu onder een vergrootglas. Dat trekt ook een wissel op onze staf en ondersteuning die een grote verantwoordelijkheid voelen om alles te allen tijde in goede banen te leiden.” De agenda van de Tweede Kamer moet volgens Bergkamp voorspelbaarder worden.

Nummer één op haar lijst met plannen: het versterken van de positie van de Tweede Kamer. In haar motivatiebrief voor het voorzitterschap schrijft Bergkamp dat ze de Kamer beter wil uitrusten voor de controlerende taak, met speciale aandacht voor de kleine partijen. Dat betekent meer oog voor de lange termijn en grotere diensten die informatie aan de Kamer leveren, schrijft Bergkamp.

Ze begon als bestuurder, maar kwam via lhbti-belangenorganisatie COC in de politiek. Toen homoseksuele katholieken in Den Bosch werden geweigerd voor de communie, vroeg ze het kerkbestuur om mee te denken over een oplossing, in plaats van met gestrekt been de discussie aan te gaan. „Ik was onder de indruk van haar stuurmanskunst”, zei Henk Krol, destijds hoofdredacteur van de Gay Krant, tegen NRC in 2011.

Vrouwencafé

Bergkamp is getrouwd met een vrouw en heeft twee dochters. Haar kennismaking met de lhbti-gemeenschap was op haar negentiende, zei Bergkamp eerder tegen Het Parool. Ze durfde bijna niet een vrouwencafé in Amsterdam binnen, vertelde ze, maar werd door de eigenares naar binnen getrokken. „Ik keek mijn ogen uit toen ik eenmaal aan de bar zat. Ik sprak twee vrouwen die overduidelijk hartstikke verliefd op elkaar waren. Zo kan het dus ook, zag ik.”

In de Tweede Kamer ging Bergkamp namens D66 door met haar werk voor lhbti’ers. Een wetsvoorstel om de positie van transgenders te verduidelijken is inmiddels van kracht, een grondwetswijziging om handicaps en seksuele geaardheid als non-discriminatiegrond toe te voegen ligt bij de Eerste Kamer. Bergkamp zorgde er samen met andere fracties voor dat scholen homoseksuele leerlingen niet meer mogen wegsturen.

Behalve emancipatie voerde Bergkamp ook het woord over langdurige zorg, drugs en familierecht. Ze wil bijvoorbeeld dat ouders ook dubbele achternamen aan hun kinderen kunnen geven. Samen met haar voormalig fractiegenoot Maarten Groothuizen diende ze een succesvolle motie in waarmee ze de regering vroeg om dat te regelen. Zelf nam Bergkamp de achternaam van haar moeder over, in plaats van die van haar Marokkaanse vader.

Bergkamp kwam deze verkiezingen dankzij voorkeursstemmen op eigen kracht in de Tweede Kamer. Haar voorzitterschap begint per direct.