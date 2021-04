VS trekken 235 miljoen dollar uit voor bijstand Palestijnen

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden trekt 235 miljoen dollar (ruim 197 miljoen euro) uit voor de financiële en humanitaire bijstand van Palestijnen binnen en buiten de Palestijnse gebieden. Dat blijkt woensdag uit een verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Het besluit wordt volgens persbureau Reuters beschouwd als de belangrijkste stap in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds Bidens aantreden afgelopen januari.

Het bedrag omvat 150 miljoen dollar voor de VN-hulporganisatie UNRWA die opkomt voor Palestijnse vluchtelingen, 75 miljoen dollar aan economische en financiële bijstand voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en 10 miljoen dollar voor wederopbouw via het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp USAID. Daarnaast zien de VS de tweestatenoplossing weer als prioriteit in het beleid ten opzichte van de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen.

Omstreden besluiten

Het hulppakket is een uitgestoken hand van de VS naar Palestina, waarmee onder meer wordt geprobeerd de onderlinge relaties te herstellen. Deze verslechterden onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Bij Bidens aantreden begin dit jaar beloofde hij een streep te zetten door enkele van de besluiten van zijn voorganger, die volgens Palestijnen in het voordeel waren van Israël. Zo erkende Trump Jeruzalem in 2017 als hoofdstad van Israël en verplaatste hij de Amerikaanse ambassade naar die stad. Ook bestempelde hij de Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden niet als illegaal.

Trumps besluiten waren omstreden. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige Palestijnse staat terwijl Israël de stad ziet als ondeelbare hoofdstad. Om extra spanningen in het gebied te voorkomen was het daarom decennialang gewoonte om Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël aan te wijzen. Dat de Amerikaanse ambassade ook nog werd verplaatst naar Jeruzalem leidde tot woede bij de Palestijnen en in de Arabische wereld. Dit terwijl de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de veranderingen juist met open armen verwelkomde.