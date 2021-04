‘Je ondervindt aan den lijve hoe rijk onze geschiedenis is’

‘Toen ik zelf op het gymnasium zat, was ik echt een bètanerd. Ik wilde informatica gaan studeren. Maar op de Romereis in de vijfde klas kwam er een soort kortsluiting in mijn hoofd. Ik wist nog niet zoveel van de stad en toen… BAM, die overweldigende hoeveelheid aan historische plekken, de omvang van het Colosseum, al die kerken. Dat beukte erin. Daarna ben ik zelf klassieke talen gaan studeren.

„Nu is een van de dingen die ik doe leerlingen begeleiden op hun Romereis. Dat deed ik als student al, nu onder andere namens stichting Roma Aeterna. Er zijn scholen die hun eigen docenten meenemen, en er zijn ook die externe gidsen meevragen. De reis is voor zowel leerlingen als docenten een belangrijk moment. Voor docenten is het een didactisch hoogtepunt, even opladen om er daarna weer een jaar tegenaan te kunnen. Voor leerlingen is het van groot belang in hun schoolcarrière, ik hoor vaak van mensen dat díé reis het moment was dat hun leven een bepalende wending kreeg. Dus dat het nu al voor het tweede jaar niet kan, is best wel een tegenvaller. Ook al ga je er niets mee doen qua studie, toch hoor je dertig jaar later nog: ‘Whoa, die Romereis, die was interessant.’ Of iemand nou medicus, advocaat of buschauffeur is geworden.

„Er zijn ook scholen die reizen naar Berlijn of Barcelona organiseren, maar dan zie je toch een beperkt deel van de geschiedenis. In Rome zie je uit elke periode wat: van de zevende eeuw voor Christus tot het fascisme van de twintigste eeuw. Je ondervindt er aan den lijve hoe rijk onze geschiedenis is. Het is geen museum waarin je naar oude dingen kijkt, de geschiedenis is overal.

„Voor gymnasiasten is het zo dat je al die jaren hebt gelezen over de Romeinse geschiedenis, en dan opeens bén je er. Het is lastig leerlingen te enthousiasmeren voor een ingewikkelde zin van Cicero, maar als je in Rome bent, dan vóél je het gewoon. Dat is voor leraren echt een gemis. En dat heb ik ook.

„Als ik in Rome ben, hoef ik in tegenstelling tot in Nederland ook niet uit te leggen waarom ik me als oudhistoricus bezighoud met de stad. Gymnasia worden nog steeds als elitair gezien, maar in Rome is er niets elitairs aan wat ik doe. Ik heb weleens met een taxichauffeur een gesprek gehad over Vergilius. Die passie overbrengen vanuit Nederland is lastig, dus dat mis ik nog wel het meest.”