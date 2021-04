‘Het piept en het kraakt bij de beoordeling van coronavaccins’

Het is in veel opzichten „een krankzinnig jaar”, erkent Ton de Boer, voorzitter van de Nederlandse poortwachter van de geneesmiddelenmarkt, het CBG. In een recordtempo en onder de immense druk van de pandemie keurde zijn CBG vier coronavaccins goed – samen met de 26 zusterorganisaties in het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) – en is nu nog bezig met de beoordeling van drie andere vaccins. Terwijl de beoordelaars hun werk doorgaans in de luwte doen, staan ze nu keer op keer in de schijnwerpers; als er een vaccin wordt toegelaten, of als er juist even wordt gestopt met een vaccin.

Dat laatste is het geval met het vaccin van AstraZeneca, dat in verband wordt gebracht met zeldzame vormen van trombose. Nederland legde vorige week voor de tweede keer het prikken met AstraZeneca tijdelijk stil, na vijf ernstige gevallen met dit type trombose bij personen die met Astra waren ingeënt. Inmiddels heeft het geneesmiddelenbewakingscomité van EMA woensdag verklaard dat er waarschijnlijk een verband is dit vaccin en de zeer zeldzame combinatie van stolstelvorming en een laag aantal bloedplaatjes, maar dat de voordelen nog altijd opwegen tegen de bijwerkingen – ook deze.

Een besluit als dat over AstraZeneca is een afweging tussen baten en risico’s

Het besluit om even te stoppen heeft minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) genomen na consultatie van Ton de Boer en de verantwoordelijke personen bij de Gezondheidsraad, het bijwerkingencentrum Lareb. De Boer, die in 2017 de hoogste baas werd bij het CBG, zegt: „Dat de hele keten bij elkaar werd geroepen om hierover te praten, en heel direct met minister erbij, dat heb ik niet eerder meegemaakt.” Het is typerend voor het turbulente jaar waarop De Boer terugblikt in een interview, dat – net zo typerend – een keer verplaatst moest worden door het spoedberaad over Astra.

Wat leert die discussie over AstraZeneca u?

„Dat we er bovenop zitten en onze rol goed spelen. Laat ik onze rol nog even duidelijk maken. De minister vraagt: wat weten we nu over eventuele bijwerkingen? We hebben dan de productinformatie up to date. Het gaat om relatief jonge vrouwen die minder risico lopen op een ernstige Covid-19-infectie en dus om in het ziekenhuis te belanden. Het aantal gevallen neemt toe; waarschijnlijk was er onderrapportage in het begin en is er nu een inhaaleffect. Dan is het de eerste vraag of de trombose een mogelijke bijwerking is en de tweede vraag of met de stijgende aantallen de aanwijzingen voor een oorzakelijkheid groter zijn. Het is een ongoing proces om dat uit te zoeken. Als we deze informatie hebben aangereikt, nemen anderen een besluit en dat is in dit geval geweest: op de pauzeknop drukken. Het gaat om het vertrouwen in het vaccin.”

Is het niet paradoxaal dat je met voorzorgsmaatregel juist de discussie over betrouwbaarheid van het vaccin opwekt?

„Die vertrouwensdiscussie speelt al vanaf 11 maart, toen allerlei landen met AstraZeneca vanwege hetzelfde probleem. Ontstaat de vertrouwensdiscussie door de pauzeknop of doordat ernstige problemen optreden die bij de andere vaccins niet of nauwelijks zijn gezien. Dan kan je zeggen: we gaan lekker doorprikken en we zien wel. Dan loop je de kans dat mensen zeggen: ik hoef het niet meer. Of wek je vertrouwen door te zeggen: we stoppen even?”

Noorwegen en Denemarken hebben het prikken met AstraZeneca na 11 maart niet hervat, Nederland wel. Vanwaar die verschillen?

„De toelating van de vaccins is een gezamenlijk besluit van 27 landen, maar de vaccinaties zijn nationaal. Dat is ook te begrijpen. Een besluit als dat over AstraZeneca is een afweging tussen baten en risico’s. Bij jonge vrouwen die minder risico lopen op een Covid-19-infectie zijn bijwerkingen veel lastiger te accepteren dan bij ouderen die een heel groot risico lopen op een ernstige infectie. Sommige landen hebben alternatieve vaccins, zoals Moderna en Pfizer, waar die bijwerkingen niet zijn gezien, of hebben weinig coronabesmettingen. Denemarken is zo’n land met weinig besmettingen en heeft duidelijk gezegd: wij kunnen wel even wachten met AstraZeneca.”

Wat vindt u van de roep de eerste prik sneller te zetten en de tweede eventueel later te doen?

„Wij gaan er niet over. Wij kijken alleen naar studies en zien de werkzaamheid van Moderna en Pfizer bij een interval van 3 tot 6 weken en van 4 tot 12 weken bij Astra. Of de werkzaamheid daarna afneemt en of je misschien meer mogelijk gevaarlijke mutaties laat ontstaan, in alle eerlijkheid: dat weten we niet. Intussen komen er wel studies uit de dagelijkse praktijk binnen met aanwijzingen, dat de effectiviteit ook bij een grotere interval goed blijft. Al dit soort informatie wordt de komende maanden verwerkt, net als de informatie over de bijwerkingen die continu binnenkomt.”

De vaccins zijn snel toegelaten met een zogeheten rolling review, een doorlopende beoordeling. Hoe is dat bevallen?

„Het beoordelen is supersnel gegaan. Normaal gesproken duurt dat anderhalf jaar, nu bij Pfizer tweeënhalve maand. Toen de nieuwe gevaarlijke virusvarianten ontstonden, heeft de EMA al meteen tegen de firma’s gezegd wat ze moesten aanleveren aan dossiers. Allemaal voor de snelheid, maar het trekt een enorme wissel op onze mensen. Daar kun je niet eindeloos mee doorgaan: het kraakt en piept. Bovendien het is beter in een keer een compleet dossier te hebben dan steeds weer stukken informatie. Dit is niet de beste manier om het te doen. Het lukt allemaal wel en we laten zien dat het kan in een pandemie, maar we gaan het evalueren. Misschien dat we dingen anders kunnen doen of sneller.”

Wat vindt u van de kwaliteit van de vaccinsstudies?

„Daarvan ben ik onder de indruk. Bij griep weten we minder hoe goed vaccins werken, want daar gebruiken we alleen data uit laboratoriumonderzoeken op basis van varianten. Bij de coronavaccins weten we wat werkzaamheid is, doordat tienduizenden mensen zijn opgenomen in studies met controlegroepen. Het enige dat je kan zeggen is dat er misschien te weinig doden in de studies zaten en te weinig mensen die op de IC belandden. Maar ja, moet je daar op wachten als je weet dat een infecties voorkomt en daarmee impliciet ook dat mensen ernstig ziek worden?”

Konden de studies ook zo snel worden gedaan doordat veel landen niet of nauwelijks in een lockdown zaten?

„Je kan de studies alleen goed uitvoeren bij de gratie van het feit dat mensen geïnfecteerd raken. Dus niet als iedereen zich perfect aan lockdown zouden en het virus zou uitdoven. De firma’s hebben de hun studies gedaan in landen waar veel mensen geïnfecteerd raakten: „Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Brazilië.”

Dus we hebben de snelle komst van de vaccins ook te danken aan Trump en Bolsonaro?

De Boer lacht een beetje ongemakkelijk: „Eh, ja.”

Zijn persvoorlichter herinnert De Boer eraan, dat hij bij zijn aantreden vier jaar geleden veel werk heeft gemaakt van de vernieuwing van de bijsluiters van geneesmiddelen. Die vormen een uitputtende lijst van (vaak heel zeldzame) bijwerkingen, maar zeggen niets over de werkzaamheid. „Daarom maken we nu we een medicijn-in-kort, een A-4-tje met pictogrammen en een overzicht van de bijwerkingen én de gunstige werking – bijvoorbeeld dat je met cholesterolverlagers minder hartinfarcten krijgt”, zegt de Boer. „Het RIVM stuurt nu ook onze vaccin-in-het-kort op met de vaccinatie-oproep. Daar zijn we trots op.”

