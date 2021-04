‘Grootste stijging miljoenenwoningen ooit’

Het aantal woningen in Nederland dat meer dan 1 miljoen euro waard is, is in 2020 flink toegenomen. Dat jaar groeide het aantal miljoenenwoningen met 24.400 tot 84.400 stuks, meldt taxatiebedrijf Calcasa woensdag. De stijging van ruim 40 procent is de grootste ooit.

Eind 2019 waren nog ongeveer zestigduizend woningen minstens een miljoen waard. Wat opvalt is dat de stijging het grootste was buiten de Randstad. In de wegens de overhitte huizenmarkt beruchte steden Amsterdam en Rotterdam groeide het aantal miljoenenwoningen met ‘slechts’ 20 procent. In steden als Tilburg en Eindhoven bedroeg die stijging meer dan 70 procent, in Zwolle zelfs 92 procent.

Groei sinds 2013

Het is het zevende jaar op rij dat het aantal woningen van een miljoen of meer uitdijdt. Eind 2013 hadden nog 14.360 woningen die waarde, inmiddels is dat vijf maal zo veel. De duurste straat van Nederland ligt in Wassenaar. Daar is de gemiddelde huizenprijs 2,85 miljoen euro.

Calcasa noemt als belangrijkste oorzaak voor de recordgroei de „algemene huizenprijsontwikkeling in Nederland”. Die bedroeg voor heel het land gemiddeld 10 procent vorig jaar. „Dit heeft tot logisch gevolg dat meer woningen de grens van 1 miljoen euro zijn gepasseerd”, aldus het rapport. „In Nederland is 1,91 procent van de koopwoningvoorraad inmiddels een miljoenenwoning. Eind 2019 was dit nog 1,36 procent.”