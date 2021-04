Waarom de Groenlandse verkiezingen van belang zijn voor de wereldeconomie

Een sterk staaltje globalisering. Het gejuich in Nuuk, de hoofdstad van Groenland, zal woensdag hebben geleid tot gevloek in Perth in Australië en Chengdu in China.

Vanwaar de vreugde in Nuuk? De linkse oppositiepartij Inuit Ataqatigiit (‘Gemeenschap van het Volk’, IA) haalde bij tussentijdse verkiezingen 37 procent van de stemmen, goed voor twaalf van de 31 zetels in het parlement van Groenland. De centrum-linkse regeringspartij Siumut (‘Voorwaarts’), al veertig jaar de dominante partij op het eiland, kreeg 29 procent van de stemmen, en daarmee tien zetels in de Inatsisartut, het parlement.

Met 56.000 inwoners en een oppervlakte van ruim twee miljoen vierkante kilometer is Groenland het dunstbevolkte gebied ter wereld. Normaal gesproken trekken de lokale verkiezingen alleen de aandacht in moederland Denemarken. Het belangrijkste verschil tussen de politieke partijen is hun standpunt over de volgende stap richting onafhankelijkheid.

De winnende partij vreest ecologische schade door de beoogde mijnbouw

Dit keer draaiden de verkiezingen echter om een ander thema, en keken mensen in veel meer landen mee. De verkiezingen waren nodig omdat een kleine partij in februari uit de coalitie was gestapt, uit onvrede over het standpunt van Siumut over de omstreden mijn Kvanefjeld aan de zuidkust van Groenland. Het Australische bedrijf Greenland Minerals, gevestigd in Perth, wil daar uranium en zeldzame mineralen (Rare Earth Elements, REE) opgraven.

Siumut ziet vooral de economische voordelen, en een manier om financieel onafhankelijk te worden van Denemarken. Groenland leeft van visserij en Deense subsidies. IA is niet tegen mijnbouw op zichzelf, maar wel tegen ‘dirty mining’. De partij vreest grote ecologische schade door radioactief afval. „We moeten luisteren naar de bezorgde kiezers”, zei partijleider Mute Egede woensdag. „Wij zeggen nee tegen uraniumwinning.” Met de overwinning van IA is een vergunning voor mijnexploitatie in Zuid-Groenland ver weg.

Chinese connectie

Kvanefjeld is niet alleen omstreden vanwege de mogelijke milieuschade. Achter Greenland Minerals staat Shenghe Resources Holding uit China, eigenaar van 9,3 procent van de aandelen en gevestigd in Chengdu. De Chinese connectie zorgt niet alleen op Groenland voor ongemak.

China is verreweg de grootste producent van zeldzame aarden.

Dat heeft te maken met de Chinese dominantie op de wereldmarkt voor zeldzame aarden, een verzamelnaam voor zeventien elementen met unieke magnetische en hittebestendige eigenschappen. Ze zijn in kleine hoeveelheden onmisbaar in onder meer smartphones, elektronica, supergeleiders, wapens en windmolens. Ondanks de naam zijn de stoffen niet heel schaars, maar wel moeilijk te winnen.

China produceert bijna 60 procent van alle zeldzame aarden, en verwerkt 95 procent. In de VS komt 80 procent van deze onmisbare grondstoffen uit China, in de EU zelfs 90 procent. Ook al is de productie de laatste jaren in andere landen gestegen, China heeft hier een bijzonder effectief machtsmiddel in handen. Tijdens het handelsconflict met president Trump in 2018 dreigde China het ook op die manier in te zetten.

Geen wonder dat Trump geen fan was van Chinese betrokkenheid bij de Groenlandse mijn, potentieel een enorme bron van zeldzame aarden. Dus stelde hij in augustus 2019 aan Denemarken voor om het eiland te kopen. „Absurd”, zei premier Mette Frederiksen meteen. „Groenland is niet te koop.” De wereld lachte Trump uit, beledigd annuleerde hij een bezoek aan Kopenhagen.

Hoe bizar zijn voorstel ook was, Trump heeft er wel voor gezorgd dat het geopolitieke belang van Groenland meer aandacht kreeg, zegt Dwayne Ryan Menezes. Hij is oprichter en directeur van Polar Research and Policy Initiative, een in Londen gevestigde denktank voor kwesties rond het poolgebied.

Klimaatverandering

Die aandacht is terecht, vindt Menezes. De strategische ligging maakt Groenland ook van belang voor de noordelijke vaarroute, die door klimaatverandering in beeld komt en waar China en Rusland op inzetten.

Alleen verzet Menezes zich tegen de focus op China. „We zijn in het Westen geobsedeerd door China. Uit ons recente onderzoek blijkt dat van de 41 bedrijven met mijnbouwvergunningen op Groenland er 27 uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië komen. Ik begrijp dat het Westen de Chinese macht wil afremmen, maar een positief alternatief bieden werkt beter dan ruzie maken. Het VK, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zouden als alliantie met Groenland moeten samenwerken om de mijnbouw te reguleren.”

Op de vraag of Groenland mijnbouw nodig heeft, wil Menezes niet antwoorden. „Dat is niet aan mij, dat is aan de Groenlanders. Ik wil niet aan de kant staan van bedrijven en niet aan de kant van milieuorganisaties, omdat ze allebei iets opleggen aan anderen. Ik heb een groot vertrouwen in lokale gemeenschappen om datgene te doen wat het beste voor hen is.”

