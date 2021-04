Glodi Lugungu: ‘Geef mij een oud kledingstuk, dan maak ik een jas voor je’

‘Als iemand bijna jarig is, dan zeg ik: heb je nog een kledingstuk dat je niet meer draagt? Geef het aan mij, dan maak ik er iets moois van voor je verjaardag. En daar neem ik dan lekker de tijd voor. Ik probeer uit te vogelen wat iemands smaak is, dat kost ongeveer drie uur. Dan het ontwerp: vier uur. En dan het maken: één tot twee dagen. Het is gewoon heel leuk om te doen, vooral als mensen het fijn vinden dát ik het voor ze doe.

„Ik heb een grote stap gezet in mijn leven, door van voetballen en bouwkunde over te gaan naar een leven als artiest: comedian worden. En nu voelt het alsof dat fout was, die stap heeft tot gevolg dat ik nu met niks zit. Daarom is het fijn als je iets anders kan doen, dat toch wat betekent. Je hebt iets om over te praten wat niet per se met je werk te maken heeft. En je ziet weer even mensen, je bent bezig. Ik verdraag het niet goed als ik me nutteloos voel, daar word ik wanhopig van. Stilzitten vind ik moeilijk.

Glodi Lugungu (1992) groeide op in Dommelen in een gezin van negen kinderen, waar hij werd opgevoed als voetballer. Zijn comedyvoorstelling gaat zodra de theaters weer opengaan alsnog groots in première.

„Ik ben nu met een collectie bezig van drie jacks van een soort fluweel. Want ik wilde een stap verder gaan: nadenken over een collectie, hoe je patronen maakt en dan een hele jas in elkaar naait. De kick is dat je het zonder ervaring doet. En zonder kennis.

„Bijvoorbeeld: ik ging naar een winkel om stoffen te kopen. Daar praatte ik met de verkoopster over de geschiktste stoffen voor mijn idee, dat ik had uitgetekend. Zij kon me toen aanwijzen welke opties ik had, wat voor mijn idee de gunstige eigenschappen van materialen waren. Dan maak je ter plekke een keuze en komt de volgende stap: de patronen. En de techniek om te naaien.

„Dat doe ik met een hele simpele naaimachine, waarvan ik wist dat die het aan zou kunnen. Zo ben ik aan de gang gegaan en nu heb ik drie jassen hangen. Ze zijn nog niet af, maar binnen een week moeten ze klaar zijn. Het zijn zomerjassen geworden, vooral geschikt voor feestjes. Voor als je een beetje wilt opvallen met een kledingstuk of een stof die je niet vaak ziet, ook niet in die kleuren. Herenjassen zijn het. Ik zit nog te twijfelen of ik er eentje wil houden of dat ik ze alledrie zal weggeven.

„Natuurlijk gaat het ook wel eens mis. Ik heb een jas gemaakt voor Martijn Koning [ook comedian, red.], een goede vriend van mij. Precies op maat, en passend bij zijn podium-presence, met zijn naam erop en zijn show. In mooie kleuren ook. Ik had er twee weken aan gewerkt, ik gaf hem de jas op zijn verjaardag. Maar toen bleek dat ik zijn naam verkeerd had gespeld. Typisch ik, het was maar één letter verkeerd. Hij zei: „Glodi, het gaat om het gebaar, dit heeft nog nooit iemand voor mij gedaan, speciaal voor mij gemaakt.”

„Maquettes maak ik ook, want ik heb architectuur gestudeerd. Ik ben constant bezig met programmeren en ontwerpen van modellen van gebouwen. Van mijn huis, maar ook van mijn droomhuis, met meerdere ideale ruimtes. Als ik er een helemaal heb uitgedacht, haal ik maquette-spullen en maak er een model van.

„Continu zit ik mezelf uit te dagen met de vraag: kan ik dat of kan ik dat niet? Dat geldt niet alleen voor kleding maken, maar voor alles. Dat is mijn levenshouding sinds ik vanuit de voetbal-selectie comedian ben geworden. Ik merkte dat ik meer succes had in de kleedkamer met mijn grappen, dan op het veld. Toen is voor mij bevestigd dat als je op deze manier denkt, je heel ver kan komen.”