Er is weinig poëzie, maar het hyacintenbos maakt alles goed

Deze lente in lockdown lijkt langer dan ooit. Met warmere dagen viel het voorjaar vroeger dan we gewend waren. En dat zien we overal om ons heen als we naar buiten gaan. De natuur is ons mild gestemd, alsof ze troost wil bieden, juist nu wij het zo moeilijk hebben met de door ons onszelf aangerichte misère. Iedereen wil eruit.

En zo liep ook ik deze dagen langs een met lange linten afgezette strook langs de A10, van een ver weg gelegen parkeerplaats naar de befaamde Japanse kersenbloesem in het Amsterdamse Bos. Te midden van families met kinderen, jonge stelletjes, waarvan sommige opvallend uitgedost in zuurstokroze kleding, wandelend op weg naar de ultieme lentebeleving. Ik dacht bij mezelf dat zodra de kwetsbare kersenbloesem verwaait, voor de meesten de lol eraf is en hier niemand meer komt. Het NOS Journaal berichtte er diezelfde avond over, evenals over het schoonvegen van het Vondelpark. Niet de achtergelaten rommel, maar de overstelpende mensenmassa. Ik wil hier beslist niet oproepen tot een massale toestroom richting een volgende plek waar we dit voorjaar naartoe moeten, maar op Landgoed Ockenburgh bij Den Haag bloeit deze maand in het hyacintenbos nog zo’n lentebode: de blauwe versie van de roze kersenbloesem.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht filantropisch vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.

Landgoed Ockenburgh ontstond in de zeventiende eeuw, in de clingen, de dorre zandheuvels, buiten Loosduinen. De stichter was de ‘Hoogh-geleerden en de Wijd-beroemden Heere’ Jacob Westerbaen. Hij was bevriend met Jacob Cats en Constantijn Huijgens, die beiden eveneens over een fraaie buitenplaats met parkaanleg beschikten: Sorghvliet (het tegenwoordige Catshuis) en Hofwijck in Voorburg.

Voor de meesten van ons wordt de bloeiperiode van de Gouden Eeuw weerspiegeld in de prachtige Amsterdamse grachtengordel en de rijke buitenhuizen langs de Vecht. Tegelijkertijd verrees in Noord- en Zuid-Holland achter de duinen een aaneengesloten grandioze reeks paleizen, lustoorden en parken van Bergen tot Loosduinen. Het Hollands classicisme vierde hier hoogtij, waarvan het meeste jammerlijk genoeg is verdwenen, verminkt of verwaarloosd en veelal volstrekt vergeten. En aan deze vernieling lijkt maar geen einde te komen, nu de wereldwijd vermaarde en unieke tuin van Hofwijck bedreigd wordt door de aanleg van een lightrail en spooruitbreiding.

Deze brute inbreuk op het verleden staat haaks op de lofdichten die Cats, Huygens en Westerbaen maakten op hun eigen en elkaars buitenverblijven. Hierin geven zij blijk van grote toewijding aan zowel de bouwkunst als de natuur en het buitenleven. Ik lees drie geestverwanten die wedijveren in rijm, zoals Cats over Westerbaen, „die ons het buitenleven niet slechts naar waarde prijst maar geestig heeft beschreven”. Vanuit zijn eigen Sorghvliet, weg van de waan van het Binnenhof, correspondeerde raadspensionaris Cats over de geneugten van een afgezonderde buitenplaats met zijn vriend Westerbaen: „Men pleegt hier goede trouw en niemand wordt bedrogen.”

Met de kennis van nu probeer ik mij voor te stellen hoe Westerbaen de brief opende en de woorden van Cats, gedateerd 16 maart 1654, tot zich door liet dringen. Ook toen al bracht een vroege voorjaarsbries vast verkoeling, en nestelden de eerste vogels in het boomgewas pal achter de duinen. Met enige fantasie is het niet moeilijk je voor te stellen hoe het hier moet zijn geweest.

Ratjetoe

Ockenburgh kent na een moeilijke periode van jarenlange leegstand dankzij particuliere inspanning sinds kort een nieuwe gebruiker, een uitbater die helaas vanwege corona zijn deuren nog niet heeft kunnen openen. Van het oorspronkelijke landgoed is niet veel bewaard gebleven, maar het omringende wandelbos, een typisch Nederlands begrip, biedt net voldoende groen om er even uit te zijn. Ockenburgh ligt tegenwoordig opgesloten in een ratjetoe van golfvelden, scoutingterrein, begraafplaats en hondentraining. Daar valt weinig poëzie in te ontdekken. Maar het hyacintenbos maakt alles goed. Hier komt de tere ziel aan bod, hier heerst volop de lente. De duizenden diepblauw-violette boshyacinten, een verwilderde soort die hier goed gedijt in het schaduwrijke loofbos, vormen een overweldigende bloemenweelde. En wanneer de voorjaarsbuien korte metten hebben gemaakt met de tere kersenbloesem kan in het hyacintenbos, zeker op doordeweekse dagen, nog eindeloos genoten worden van een lange lente. Het is zoals Cats zijn vriend al toedichtte: Men hoort hier geen geraas van roepen, krijsen, tieren / Omdat hier overal de vogels tierelieren.