Eind goed, al goed

De Primera van Maaike Neuféglise in de Visstraat in Den Bosch is weer open. Op afspraak, heel belangrijk om dat er even bij te zeggen. Het is nog niet voorbij mensen! Maaike was met al haar emoties gefilmd tijdens de avondklokrellen op 25 januari, toen ze haar vernielde winkel inspecteerde, en daarna schoof ze behept met dezelfde emoties aan in alle talkshows, vaak met haar man Guido als zwijgende sidekick. Ze was het gezicht van alle geraakte ondernemers, het land leefde mee. Er kwam een inzamelingsactie, er werden bloemen afgegeven, de burgemeester en de koning kwamen de put dempen toen het kalf al verdronken was. En altijd weer die emoties, dat bescheiden volschieten.

Gisteren was ze opeens weer nieuws.

De winkel was opgeknapt en verbeterd, Omroep Brabant was ter plekke voor de follow-up waarvan je wist dat die zou komen, want Maaike Neuféglise is gek op de media en de media zijn gek op haar.

En ze levert.

Eerst terugpakken naar eind januari, wijzen naar wat er allemaal stuk was, benoemen wat waar is gebeurd en daarna uitgebreid de hoop uitserveren.

De toonbank was verplaatst naar de korte zijde.

Maaike: „En dan ga je al die troep en rommel opruimen en dan schrik je, dan merk je pas echt wat zich hier heeft afgespeeld en besef je ook dat dit het moment is voor verbeteringen: de toonbank, een nieuw camerasysteem, een nieuw alarmsysteem, overal rolluiken, de verwarming doet het eindelijk weer goed, we hebben een goed luchtgordijn boven de deur…”

Omroep Brabant filmde rolluiken die naar beneden gingen, de kantoorboekhandel was een kluis geworden, naast de voordeur was een stoplicht geplaatst zodat de mensen wisten wanneer ze op afspraak naar binnen mochten.

Daarna: „En we hebben natuurlijk een buurtfunctie.”

Omwonenden en collega’s kwamen cadeaus brengen, dat doen ze altijd als er een cameraploeg bij Maaike op bezoek is. De oogst tijdens het item: een bos bloemen en een flesje bier.

Hand voor de mond.

Ongeloof.

Maaike: „Dit geeft vertrouwen, wij zijn met meer!”

Guido schonk een glas bubbels in en zei proost.

Ik durf de weddenschap wel aan dat Maaike Neuféglise deze week ergens aanschuift om te vertellen dat ze het tijdschriftenrek en de toonbank heeft verplaatst en dat 2021 nu al het raarste jaar uit haar leven is. Met hoogte- en dieptepunten, en dat ze al babbelend nog heel vaak haar hand voor de mond slaat, precies zoals u het wilt.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.