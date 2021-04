Die geur van lente en kaneel

Staat een vrouw in de keuken. Maanlicht strijkt over het kookeiland. Als we het digitale klokje op de magnetron moeten geloven is het 03.48 uur. Wat doet die vrouw daar midden in de nacht in haar onderbroek en T-shirt?

Kijk, ze trekt een lade open en haalt er een glazen pot uit tevoorschijn. Ze draait het deksel eraf en steekt haar neus in de pot. We zien haar snuiven.

De vrouw pakt een tweede pot en snuift nogmaals. Een derde. Ze knipt het kerstlampjessnoer dat boven het aanrecht bungelt aan. We kunnen nu de etiketten lezen op de potten waarin de vrouw telkens opnieuw haar neus steekt. Komijn staat er. Oregano. Garam masala. Kaneel.

Kaneel? Weet ze dan niet dat kaneel snuiven levensgevaarlijk is? En trouwens, van het opsnuiven van die nootmuskaat die ze daar in haar onderbroek staat te raspen kan een mens ook flink beroerd worden. Hee, dame, duik jij eens even als de wiedeweerga je bed weer in.

Die vrouw, dat was ik nog niet zo lang geleden. De week ervoor was ik positief getest op corona. Het leek allemaal mee te vallen – ik was grieperig, maar vooral vreselijk opgelucht en dankbaar dat ik geen last had van het beruchte, coronatypische reuk- en smaakverlies waarover ik zoveel had gelezen. In ieder appje dat ik verstuurde jubelde ik: ‘Ik ruik en proef gelukkig nog alles!!’ Tot ik ineens, op dag zeven, helemaal niets meer rook en proefde. Niets.

Laat ik u meteen geruststellen: uw zaterdagse receptioniste ruikt en proeft inmiddels weer als vanouds. Na een dag of drie verwoed boven die kruiden- en specerijenpotjes hangen – ik mocht er van mezelf ’s nachts niet meer mijn bed voor uit – kon ik als ik heel diep snoof, met mijn ogen dicht, me tot het uiterste concentrerend, het warme, aardse, vagelijk anijzige aroma van komijn onderscheiden van het kruidige, medicinale, bijna terpentineachtige aroma van oregano. De geur van de medina van Marrakech versus die van een Napolitaanse pizzeria.

Er zijn wereldwijd miljoenen mensen die hun reukvermogen al maanden of zelfs al een jaar kwijt zijn als gevolg van een coronabesmetting. Die geurpauze van mij stelde dus helemaal niks voor. En toch durf ik hier wel te bekennen dat ik in die drie etmalen behoorlijk in paniek was en dat ik aan niets anders kon denken dan aan alle geuren waarvan ik houd.

De geur van geroosterd brood in de vroege ochtend. De geur van rijst die net gekookt is. De geur van gefruite uien. De geur van oranjebloesem in mijn favoriete douchegel. De geur van puberzweet als ik mijn jongste knuffel. De geur van de rozenglycerine die mijn moeder al haar hele leven op haar handen smeert. De geur van koffie als ik mijn geliefde kus net na zijn tweede espresso. De geur van lente in de lucht. Wat als ik dat alles nooit meer zou kunnen ruiken?

Ik heb enorme mazzel gehad. Na een week rook en proefde ik bijna alles weer op volle sterkte. Koffie duurde nog het langst. En toch is er iets veranderd. Nu al die geuren weer deel uitmaken van mijn leven, ben ik me daar bewuster van dan ooit. Nog steeds hang ik af en toe boven die kruiden- en specerijenla om zomaar een willekeurig potje open te draaien en mijn neus erin te steken. Ik kijk er alleen wat minder radeloos bij. Eerder gelukzalig. Wat een voorrecht om te kunnen ruiken.

Geurige, groene, voorjaarsachtige viscurry (4 personen)



Vegetariërs kunnen de vis in deze curry vervangen door blokjes tofu.

5 kardemompeultjes;

¼ tl venkelzaad;

1 ui, gepeld en grof gesneden;

3 tenen knoflook, gepeld en grof gesneden;

6 cm gemberwortel, geschild en grof gesneden;

2 groene chilipepers, met of zonder zaadlijsten, grof gesneden;

rasp en sap van 1 limoen + 1 limoen in parten;

50 g (liefst ongebrande) cashewnoten;

1 tl gemalen koriander;

¼ tl versgemalen nootmuskaat;

50 g verse koriander;

50 g spinazie;

10 blaadjes verse munt;

400 ml kokosmelk;

600 – 700 g witvisfilet (ik gebruikte kabeljauw);

4 el arachideolie;

1 tl komijnzaad;

½ tl garam masala

Maak eerst de currypasta. Kneus de kardemompeultjes in een vijzel en verwijder de schilletjes. Voeg het venkelzaad toe aan de kardemomzaadjes en wrijf fijn. Doe de ui, knoflook, gember, chilipepers, limoenrasp, cashewnoten, gemalen koriander, nootmuskaat, de kardemom met venkel en ¼ tl zout in de mengkom van een keukenmachine en pureer.

Schep de currypasta in een kommetje en doe nu de verse koriander (stelen en blaadjes), de spinazie, muntblaadjes en kokosmelk in de mengkom. Pureer tot felgroene saus.

Snijd de vis in brokken, bestrooi met wat zout en besprenkel met het sap van een halve limoen. Laat 10 minuten marineren.

Verhit de olie in een wok en fruit in 30 seconden het komijnzaad. Voeg de currypasta toe. Zet het vuur middelhoog en laat de currypasta onder voortdurend roeren 5 minuten fruiten. Schenk de groene kokosmelk erbij en breng aan de kook.

Leg de vis in de saus en laat zachtjes 4 - 5 minuten garen. Proef en maak de curry verder op smaak met de garam masala, de rest van het limoensap en zo nodig zout.

Serveer met rijst, parten limoen en de kachumber van tomaat, komkommer en kokos.

Kachumber van tomaat, komkommer en kokos (4 personen)



Een kachumber is een Indiase salade van tomaat, komkommer, sjalot en koriander en verfrissend bij een romige curry. Ik doe er soms kokos bij, voor extra vulling en crunch. Veel supers verkopen bakjes verse kokosblokjes, maar wie zin heeft kan ook zelf een kokosnoot slachten.

½ komkommer;

2 tomaten;

100 g vers kokosvruchtvlees ;

1 grote banaansjalot of 2 kleine sjalotten, in dunne halve ringetjes;

greepje verse koriander, grof gehakt;

paar blaadjes verse munt, fijngesneden;

sap van 1 – 2 limoenen

Halveer de komkommer in de lengte, ris de zaadlijsten eruit. Snijd in kleine blokjes, net als de tomaten. Hak de kokosstukjes in grove flinters.

Voeg komkommer, tomaten en kokos samen op de snijplank en hak er nog een paar keer doorheen.

Doe de komkommer, tomaat en kokos in een kom en meng er de sjalot, koriander en munt door.

Maak de kachumber op smaak met royaal limoensap en een snuf zout.

