De vrees van Grunberg

Martin Bosma van de PVV wil weer voorzitter van de Tweede Kamer worden. Zou hij zijn kans schoon zien nu chaos dreigt in parlementair Den Haag? Zijn pleidooi op Twitter wijst in die richting: „Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit.”

Zoals verwacht viel Griepje Baudet hem meteen enthousiast bij: „Wij zullen uiteraard zijn kandidatuur steunen en voor hem stemmen!” Ook Geert Wilders kon zijn geluk niet op: „Wat een enorme kanjer, een betere voorzitter is er echt niet!” Helaas legde hij niet uit waarom hij deze enorme kanjer slechts zevende op zijn kieslijst voor de Kamerverkiezingen had gezet. Kennelijk zijn Vicky Maeijer (nummer 5) uit Krimpen aan den IJssel en Alexander Kops (nummer 6) uit Overasselt nog grotere kanjers.

De huidige voorzitter, Khadija Arib van de PvdA, kreeg weleens een complimentje van Wilders als hij een van zijn schaarse grootmoedige buien had, maar nu weet ze weer wat dat waard is: beter dan Martin Bosma kan ze nooit worden. Want Bosma wordt als voorzitter misschien wel zó’n ‘leeuw van het dualisme’ dat hij zelfs zijn eigen partijleider het woord durft te ontnemen als die weer eens zijn collega’s staat uit te schelden.

Bosma en zijn baas weten heus wel dat ze opnieuw geen kans hebben op het voorzitterschap, net zomin als in 2016, maar een tweede nederlaag geeft ze weer de mogelijkheid om, samen met Baudet, het orgeltje van het zelfbeklag te bespelen: wéér geboycot door ‘het partijkartel’!

De overmoed bij de radicaal-rechtse partijen in de Tweede Kamer geeft te denken. Wat staat ons te wachten als premier Rutte mede op hun aandringen moet vertrekken? Zouden die andere, fatsoenlijkere partijen die dat ook (of bijna) willen en de moties van wantrouwen en afkeuring hebben gesteund, zich dat voldoende hebben afgevraagd?

Over die kwestie schreef Arnon Grunberg dinsdag in de Volkskrant een boeiend artikel. „Ik heb lang gevreesd, en dat vrees ik nog steeds”, schrijft hij, „dat de destructie van Rutte (let wel: ik spreek over Rutte, niet zozeer over de VVD) de antidemocratische partijen, waartoe ik de PVV, FVD en JA21 reken, ten goede zal komen. […] Een belangrijke les van Weimar is dat een onvolmaakte democratie kan worden uitgehold doordat links én rechts niet met die onvolmaakte democratie wensen te leven en het midden het verval wel best vindt. Een doorslaggevende reden voor mij om dat midden in deze tijd, waar en hoe zich dat midden ook voordoet, te ondersteunen.”

Voor Grunberg vertegenwoordigt Rutte dat midden goed genoeg om hem niet te laten struikelen over een bijzaak, zoals de leugen over Omtzigt. Hij pleit „met enige hartstocht voor vrijspraak voor Mark Rutte”.

Omdat ik vorige week zelf ook met zeer gemengde gevoelens naar het Kamerdebat zat te kijken, voel ik veel voor Grunbergs pleidooi. Liever een sterk midden dan een midden dat afglijdt naar de radicale uiteinden van rechts of links. De VVD is de royale winnaar van de verkiezingen en verdient daarom de leiding bij de formatie. Maar waarom – daarin verschil ik van Grunberg – zou dat per se met Rutte moeten, die zoveel krediet heeft verspeeld? Moeten we het niet aan de VVD overlaten om met enkele andere kandidaten te komen, die het kunnen opnemen tegen Wilders, de enormste kanjer van de PVV?