‘Datacentra zijn weinig open over waterverbruik’

Datacentra in Noord-Holland verbruiken enorme hoeveelheden water en houden zich nauwelijks bezig met hun waterverbruik. Daarnaast willen veel datacentra geen openheid geven in hun waterhuishouding. Dat blijkt uit een rapport dat duurzaamheidsdenktank Green IT Amsterdam heeft gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en dat woensdag is gepubliceerd. De Telegraaf berichtte eerder dit jaar al over het onderzoek, nadat het in interne stukken van de provincie ter sprake kwam.

Er zijn maar een paar datacentra in de regio die een goed beeld hebben van hoeveel water ze verbruiken, wat voor water dat is, hoeveel en welke chemicaliën er in dat water terechtkomen en waar het water uiteindelijk geloosd wordt. Onderzoekers die bij datacentra vragen stelden over hun waterhuishouding kregen te horen dat hun vragen „vervelend” en „concurrentiegevoelig” waren.

Het water dat door de centra verbruikt wordt is voornamelijk drinkwater. Als bedrijven al onderzocht hebben of hiervoor alternatieven beschikbaar zijn, dan worden die uitsluitend beoordeeld op interne argumenten zoals kosten en filtratie. Green IT vindt dit met het oog op mogelijke toekomstige tekorten aan drinkwater bij waterbedrijven een ernstige zaak en raadt de overheid dan ook aan om snel regels op te stellen voor het waterverbruik van datacentra.

Eerder werd al bekend dat datacentra in Nederland grootverbruikers van elektriciteit zijn: in 2019 gebruikten Nederlandse datacentra meer stroom dan de NS nodig heeft om een jaar lang al hun treinen te laten rijden.

Lees ook: Nieuwe datacenters? Het papierwerk komt later wel