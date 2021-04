Cryptobedrijf boekt zege in rechtszaak tegen DNB om toezichtseis

Cryptobedrijf Bitonic is door de rechter grotendeels in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank (DNB). Dat meldt de rechtbank van Rotterdam woensdag. Bitonic vond de eisen voor het verkrijgen van een ‘cryptoregistratie’ van DNB te streng en oneerlijk voor de cryptobranche.

Bitonic stapte in januari naar de rechter uit onenigheid met voorwaarden van DNB om een cryptoregistratie te krijgen. Zo’n registratie is sinds vorig jaar voor bedrijven als Bitonic verplicht om cryptovaluta te mogen bewaren of omwisselen naar bijvoorbeeld dollars of euro’s. Om de registratie te krijgen moeten ondernemingen zich houden aan de Sanctiewet, die eist dat financiële instellingen controleren of transacties gedaan worden door iemand die op een internationale sanctielijst staat.

Oneerlijk

Bitonic vond dat DNB cryptobedrijven strenger behandelt dan andere financiële instellingen. Zo moeten eerstgenoemde ondernemingen niet alleen controleren of de naam van een ontvanger voorkomt op een sanctielijst, maar ook vaststellen of diegene daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij of zij is. Volgens Bitonic wordt die eis alleen aan cryptobedrijven opgelegd, wat oneerlijk zou zijn. Ook meende Bitonic dat de voorwaarde niet logisch voortvloeit uit de Sanctiewet en pas te laat is kenbaar gemaakt aan het bedrijf.

De Rotterdamst voorzieningenrechter bepaalde woensdag dat de registratievereiste niet wordt geschrapt. Wel vindt de rechter de kritiek van Bitonic redelijk en eist dat DNB binnen zes weken een beslissing neemt over de bezwaren die het bedrijf heeft opgeworpen. De eisen die DNB stelt lijken volgens de rechter op een vergunningssysteem, iets waar Nederland inzake cryptovaluta eerder juist nog van af zag omdat het in strijd zou zijn met Europese richtlijnen. De proceskosten worden verhaald op DNB.

Uiteindelijk kreeg Bitonic wel de cryptoregistratie van DNB, maar werd het bedrijf naar eigen reden gedwongen te werken op een manier die het „in strijd met de privacyregels” noemt. Om die reden werd de rechtszaak toch doorgezet. Meerdere cryptobedrijven vinden de nieuwe eisen te streng.