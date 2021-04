Boycot van Winterspelen in Beijing is voorstelbaar geworden

Krijgt het internationele conflict over de behandeling van de Oeigoeren door China gevolgen voor de Olympische Winterspelen in Beijing in februari 2022? Een boycot van de Spelen door de Verenigde Staten en een aantal bondgenoten is voorstelbaar geworden, leek dinsdag na uitspraken van de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Ned Price is het „iets waar we het zeker over willen hebben” en liggen gesprekken, ook met buitenlandse partijen, in het verschiet. Daarbij zou het niet gaan om een boycot door sporters, maar slechts een weigering een officiële overheidsdelegatie naar de Spelen te sturen. Ook zouden er oproepen aan toeristen en sponsoren kunnen komen om niet naar China te gaan. Het ministerie ontkende later dat een boycot wordt overwogen.

Reden om de Spelen te boycotten is de behandeling van Oeigoeren en andere minderheden in het West-Chinese Xinjiang. Zeker één miljoen van hen, goeddeels moslims, zitten of zaten gevangen in heropvoedingskampen. Er zijn getuigenissen van marteling in die kampen, van verkrachtingen en van gedwongen sterilisatie. Daarnaast zijn er serieuze aanwijzingen voor dwangarbeid bij de oogst en verwerking van katoen.

China ontkent al die berichten categorisch. Beijing zegt dat het in Xinjiang projecten uitvoert die mensen uit de armoede verheft. De kampen zijn volgens China scholingsinstituten die de minderheden kansen geven op beter werk, waar ze worden afgehouden van radicalisering en terroristische acties. Maar de regering van de VS noemt de behandeling van de Oeigoeren genocide. Dat vinden ook de parlementen van Canada en Nederland.

Enorm gezichtsverlies

Bonnie Glaser, expert op het gebied van Amerikaans-Chinese betrekkingen, zei begin februari tegen NRC dat ze in Washington steeds meer hoorde spreken over een mogelijke boycot. „Mensenrechtenorganisaties weten dat de VS in feite heel weinig invloed hebben op mensenrechtenschendingen binnen China. Maar als er een grootschalige boycot komt, dan zou dat een enorm gezichtsverlies betekenen voor president Xi Jinping.”

De hoop is dat Xi voor de druk zwicht en besluit om voor de Spelen bijvoorbeeld veel mensen uit de kampen vrij te laten. Die kans lijkt echter erg klein. China ziet elk buitenlands commentaar op de situatie in Xinjiang als een inmenging in binnenlandse aangelegenheden. De overheid reageert daar steeds feller op.

De nationalistische, deels door de Communistische Partij van China gefinancierde krant Global Times reageerde scherp toen het Canadese parlement in februari opriep om de Winterspelen van Beijing naar een plek buiten China te verplaatsen. De krant noemde de oproep een „sinister voorstel”, dat „niet zal worden geaccepteerd door mensen over de hele wereld en dat gedoemd is te mislukken”.

Ook in 2008 waren er oproepen om de Zomerspelen te boycotten, maar er was toen veel meer hoop: het Internationaal Olympisch Comité verdedigde de keuze voor Beijing toen door te stellen dat de Spelen China juist zouden kunnen openbreken en democratiseren, en vrijwel iedereen ging daarin mee. Die hoop is nu verdwenen: China heeft zich ontwikkeld tot een autocratische grootmacht die de westerse democratie principieel afwijst.

Veel westerse landen worden daardoor alleen maar explicieter in hun afwijzing van China en van wat er in Xinjiang gebeurt. Zo kwamen de EU, de VS, het VK en Canada onlangs met sancties tegen hoge lokale ambtenaren in Xinjiang. Al met al neemt de kans toe dat het de VS inderdaad lukt om niet alleen samen met Canada, maar ook met een aantal Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland en heel misschien zelfs met Japan en India, de Spelen te boycotten.

Bedekte termen

China sloeg meteen terug met sancties toen de EU, de VS, het VK en Canada met kritiek kwamen. Zo assertief zal Beijing ook reageren als een boycot van de Spelen dreigt. Het zal die binnenslands bovendien verkopen als een bewijs dat het Westen zich definitief en ten onrechte van China heeft afgekeerd.

Vóór het zover is, zal China druk uitoefenen om toch vooral niet te boycotten. Het artikel in Global Times wijst erop dat de economische schade voor een boycottend land groot kunnen zijn: „Als sommige ideologisch bevooroordeelde politici sport proberen te politiseren, dan kunnen de bedrijven die daarmee te maken hebben de klap niet ontwijken”, schrijft de krant.

Of China ondertussen achter de schermen bereid zal zijn tot compromissen over de Oeigoeren, is zeer de vraag. Het gaat voor Beijing om een heel principieel punt: China bepaalt zelf wat het binnenslands doet. Het is in de visie van Xi Jinping in het belang van de Oeigoeren, of in elk geval in het belang van China als natie, dat een kiem van terrorisme wordt weggenomen en dat de Oeigoeren beter integreren in de Chinese maatschappij.