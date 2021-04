Benny Sings is eigenlijk altijd op zoek naar de geborgenheid van zijn ouderlijk huis

In zijn studio aan het water, op vijf minuten lopen van Amsterdam CS, schrijft Benny Sings zijn liedjes de laatste tijd met zijn jas aan en een warm matje onder zijn voeten. De vorst is al een paar weken het land uit, maar de kapotgevroren verwarming is nog niet gerepareerd. Veel tijd om te vernikkelen heeft hij toch niet, als vader van twee jonge kinderen.

Terwijl zijn internationale carrière een almaar hogere vlucht neemt, is de zanger/producer zelf een gezinsman geworden. Zijn soulvolle liedjes klonken altijd al lichtvoetig, pas sinds kort is het ook echt rustiger in zijn hoofd, na jaren van angsten. Hoewel hij tegenwoordig zelfs lol heeft in optredens, is Benny Sings (Tim van Berkestijn, 1977) eerst en vooral liedjesschrijver. Voor zijn nieuwe album Music maakte hij schetsen voor bijna tweehonderd songs, hier tussen de gitaren en toetsen en achter de computer.

Zijn vakmanschap wordt erkend door internationale sterren. Anderson .Paak en Frank Ocean zijn fan van zijn lo-fi pop. Liedjes van Benny Sings werden gebruikt in de HBO-serie Girls en Netflix-serie Easy, hij werkte samen met Mayer Hawthorne en had een hit in Engeland met tieneridool Rex Orange County.

Music is zijn tweede album bij Stones Throw Records, het vermaarde alternatieve hiphoplabel uit Los Angeles. Vrijdag presenteert hij het via een livestream vanonder de sterrenhemel in het Planetarium van Artis. In het najaar staat een wereldtournee gepland: Canada, Amerika, Mexico, Japan, Zuid-Korea, Thailand. En een stuk of vier shows in Nederland.

‘Mijn muziek is blijkbaar gewoon niet voor iedereen, het zijn vooral andere muzikanten die mijn muziek leuk vinden’

Vrijwel al je eerdere albums werden in Nederland lauw ontvangen, terwijl je al vanaf je debuut in 2003 scoort in het buitenland. Steekt dat?

„Nee, het verbaast me eerder dat het succes zo groot is. Ik vind het ook wel fijn, ik hoef echt niet elke dag ergens op te treden. Ook in het buitenland vul ik geen grote zalen, hè.

„Mijn muziek is blijkbaar gewoon niet voor iedereen, het zijn vooral andere muzikanten die mijn muziek leuk vinden. Ik heb volgens mij nog nooit een fan ontmoet die niet ook zelf in de muziek zat. Het is altijd ‘Yeah, I make music too’.”

Hoe komt het dat je een musician’s musician bent?

„Ik ben geen virtuoze muzikant en zeker geen geweldige zanger, al ben ik wel wat beter geworden, waardoor ik het nu ook leuker vind. Ik ben vooral een schrijver die zijn liedjes vertolkt. De verrassing zit in de akkoorden en structuren. Muzikanten horen daarin wat er mogelijk is binnen zo’n liedje. Het grote publiek vindt het leuk als er imperfectie in een liedje zit, maar die moet dan duidelijk zijn: rauw en edgy. Dat ben ik niet. Ik leg die imperfectie, per ongeluk, op een onopvallende plek. Ik probeer een soort glad Lionel Richie-liedje te maken, maar dat mislukt dan en daar ligt de schoonheid.”

Je studeerde ooit sonologie op het conservatorium, een studie naar complexe, avant-gardistische muziek. Heel anders dan de muziek die je nu maakt.

„Ja, ik heb die studie afgemaakt en ben blij dat zulke muziek bestaat, maar het was niet goed voor mij. Ik had in die tijd extreme paniekaanvallen. Dan helpt het niet als je duistere muziek uit vier van die gigantische speakers op je af hoort komen. Die angst is begonnen toen ik tijdens een lsd-trip bijna helemaal verdween. Ik werd een stipje. Ik was me daar super bewust van en ervoer zo’n twaalf uur lang pure angst. Ik heb jarenlang tijdens angstaanvallen opnieuw ervaren dat ik verdween, mezelf zag wegdrijven. Echt alsof ik doodging.”

Heb je daar nog last van?

„Het is lang blijven hangen, ik heb er zeker tien jaar veel last van gehad. Ik raakte gedepersonaliseerd, had het gevoel dat ik Tim niet meer was. De laatste jaren heb ik geen paniekaanvallen meer, maar het gedepersonaliseerde, dat ik een beetje op afstand ben, dat zal wel altijd blijven.”

Was de lichte toets van Benny Sings een reactie?

„Zeker. Mijn ouders in Dordrecht luisterden Stevie Wonder, Billy Preston, The Beatles en in de jaren negentig maakte ik zelf aanvankelijk ook diezelfde sunshine music. Als student had ik het best moeilijk met wat het betekent om een man te worden, en mede door de drugs werd het allemaal wat donkerder. Weet je, angst is heel erg leeg, hard en koud. Angst is de badkamer. Na mijn studie wilde ik terug naar de lullabies, naar het warme en zachte gevoel van de sunshine music. Ik ben als muzikant eigenlijk altijd op zoek geweest naar de geborgenheid van mijn ouderlijk huis.”

Met die sunshine music debuteerde Benny Sings in 2003 bij het Nederlandse Dox Records. Hij produceerde muziek voor onder anderen Wouter Hamel en Giovanca, die succes hadden in Japan. Zijn solo-project volgde in hun kielzog. Hij treedt daar nog altijd op, vaak in jazzclubs. Maar na vier albums had hij er genoeg van. Hij maakte in 2015 op verzoek van zijn manager nog één album, Studio, maar dat deed aanvankelijk ook niet veel. Van Berkestijn had Benny Sings al een beetje begraven, hij ontmoette zijn vrouw, werd vader, richtte zich op andere projecten. Maar in 2017 begon zijn telefoon opeens weer te rinkelen.

„Plotseling wilden allemaal talentvolle mensen van 18 jaar met me werken. De tijd was gewoon rijp. Anderson .Paak werd populair met een soort D’Angelo-sound. Die warme alternatieve sound mocht weer. Het kreeg ook een naam: indie soul. Dat maakte ik altijd al, maar nu paste ik ergens. En ik had niet meer die strenge focus, muziek maken werd ongecompliceerd en ik was minder onzeker over het zingen, ik kreeg er lol in.”

Je hebt altijd gezegd dat je sociaal niet zo handig bent en het moeilijk vindt andere muzikanten te ontmoeten. Hoe was dat voor dit album met gastbijdragen van onder anderen singer/songwriter Mac DeMarco en jazzgitarist Tom Misch?

„Ook die onhandigheid is iets minder geworden, maar toen ik in Los Angeles een berichtje kreeg van Mac DeMarco om te komen barbecueën met zijn vrienden, dacht ik meteen o jee, zo’n feest met allemaal meisjes in het zwembad. Hoe moet dat? Bleek dat alleen zijn bassist er was en diens ouders. Dus daar zat ik, met mijn meegenomen halve liters, een beetje weinig te zeggen. Daarna hebben we in zijn studio liedjes zitten schrijven. Ik ben dan wel zenuwachtig, ik kijk natuurlijk naar hem op.”

Misschien kijkt hij ook wel op naar Benny Sings?

„Ja, misschien. Ik merkte dat hij ook wel een beetje zenuwachtig was. Maar in cijfers is hij wel echt veel succesvoller hoor.”

Om brede bekendheid te krijgen zou een hit helpen. Staat die op het nieuwe album?

„Een liedje kan een hit worden als het de verwachting van de luisteraar kietelt. Dat is een onbewust en ongrijpbaar proces, het heeft met Zeitgeist te maken. Het is niet moeilijk om een oké liedje te schrijven, met een melodie en een tekst die ergens over gaat. Maar van de bijna tweehonderd liedjes waar ik voor Music schetsen van maakte, kwamen er tien op het album. Veel mensen die het al hebben gehoord, reageren heel goed op ‘Kids’, met rapper Kyle. Ik heb zelf niet zo veel met dat nummer, het was er bijna niet op gekomen. Maar dat kan best een hit zijn.”

Zijn de artiesten met wie je samenwerkt ook te zien in de livestream vanuit het Planetarium?

„Dat plan hadden we eerst. Een verbinding met Los Angeles, een groot gospelkoor achter me en dan iets episch doen met het heelal. Totdat ik bedacht dat ik dat dus helemaal niet leuk vind. We gaan gewoon de liedjes spelen met een heel goede band, onder de sterren en planeten.”

