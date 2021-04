Adviesraad bepleit wettelijke plicht om gezondheidskloof laag- en hoogopgeleiden te dichten

Er moet een wet komen die ervoor zorgt dat de overheid de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden kleiner maakt. Daarvoor is een herziening van het volksgezondheidsbeleid en een jaarlijkse investering van 1,7 miljard euro nodig. Dat bepleit het adviesorgaan Raad voor Volksgezondheid (RVS) woensdag. Het geld voor de nieuwe maatregelen moet worden gereserveerd in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat nu dertig miljoen euro per jaar uittrekt om de gezondheidsverschillen in Nederland te dichten. RVS-voorzitter Jet Bussemaker schrijft dat de gezondheidsverschillen de afgelopen jaren nauwelijks zijn verkleind.

De RVS wil dat de komende kabinetten zich richten op een grotendeels preventief beleid dat vijftien jaar loopt, waarbij gemeenten, zorgverzekeraars, maatschappelijk werkers en zorgverleners samenwerken. De raad adviseert om eerst de ongezondste wijken te helpen in de vorm van schuldhulpverlening, renoveren of bouwen van nieuwe huizen, meer sportfaciliteiten, het invoeren van een suikertaks en een verbod op reclame voor ongezond voedsel. De meest ingrijpende maatregel is de wettelijke plicht om gezondheidsverschillen te verkleinen.

De raad wijst erop dat „Nederlanders met een kwetsbare maatschappelijke positie” - die vaak wordt „afgemeten aan een laag inkomen en praktische opleiding” - gemiddeld zeven jaar korter leven dan theoretisch geschoolden met een hoog inkomen. Bovendien leven laagopgeleiden vijftien jaar minder in goede gezondheid. Die verschillen komen volgens de raad door eetgewoonten en levensstijl, maar ook door slecht ontwikkelde woningen, gevoelens van eenzaamheid en sociaal-economische onzekerheid door flexibele banen, schulden en veel stress. Volgens de RVS zijn deze problemen generatie-overstijgend en moet de overheid daarom met een lange termijnplan komen.