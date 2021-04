Ik bel de GGD om een afspraak te maken voor de vaccinatie tegen corona.

Nadat ik tweemaal bevestigd heb dat ik ben geboren in 1942 luidt de volgende vraag: „Bent u zwanger?”

