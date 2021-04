Wat moet de baas doen voor een miljoenenbonus?

Ze zijn het recept voor verontwaardigde gesprekken en nieuwskoppen: hoge bonussen in de top van het bedrijfsleven. Waarom krijgt de topman van Ahold Delhaize de maximale bonus, terwijl de recordomzet vooral een gevolg is van corona? Nu het bonussenseizoen weer is begonnen, vragen wij ons af: hoe komen bonussen tot stand? En wegen daarbij ook andere factoren mee, behalve hoeveel winst een bedrijf heeft gemaakt?