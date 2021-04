Voorspellingen over derde golf zijn onzekerder

Voor het eerst in weken daalde het aantal positieve tests, volgens het RIVM. En voor het eerst in weken ligt het reproductiegetal R, dat staat voor hoe snel de epidemie groeit, niet meer ruim boven de 1. Op 22 maart, de laatste datum waarvan het RIVM een betrouwbare berekening kan maken, lag het op 1,01, wat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 101 anderen aansteken.

Goed nieuws dus, zo lijkt. Zeker in combinatie met de gelekte modelberekening die het RIVM afgelopen weekend in het Catshuis presenteerde. Daaruit bleek dat al begin april het aantal ziekenhuisopnames zou gaan dalen, en niet pas aan het einde van deze maand zoals de berekeningen van het RIVM eerder suggereerden, meldde Nieuwsuur maandag. En het aantal IC-opnames stijgt niet zo gek veel meer, bleek ook uit die grafiek.

Maar er waren ook slechte berichten. Het aantal IC-opnames nam afgelopen week met bijna 20 procent toe. Afgelopen week werden er gemiddeld zo’n vijftig Covid-19-patiënten per dag opgenomen, grofweg evenveel als tijdens de piek van december, toen een lockdown nodig was om het tij te keren. Het aantal bedden op de IC dat bezet wordt door een patiënt met Covid-19 heeft de piek van december al overtroffen: dat zijn er 750 nu, ten opzichte van ruim 700 eind december.

Onzekerheid blijft

De wisselende signalen ziet ook Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de modelberekeningen van het RIVM. De grafiek waarover Nieuwsuur maandag berichtte, was de meest optimistische uit de presentatie die afgelopen weekend in het Catshuis werd gegeven, stelt hij. Dat optimistischere beeld is te verklaren, vertelt Wallinga. „We zien niet, zoals bij de eerste en tweede golf, een heel snelle exponentiële groei. Die zwakt de afgelopen tijd zelfs wat af. Het model geeft daarom aan: we zouden weleens dicht bij de piek kunnen zijn.”

Maar dat was op basis van de gegevens van vorige week. Als je het model nu zou voeden met de meest recente gegevens, zou het resultaat niet zo positief zijn, stelt Wallinga. „Op 2 april werden 73 mensen op de IC opgenomen. Dat is echt heel hoog, het ligt boven het scenario van de berekening van vorige week.”

Daarnaast veroorzaakt de Britse variant meer ziekenhuisopnames, blijkt uit studies uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Dat zat niet in de gelekte grafiek, maar wel in een andere berekening die een stuk pessimistischer was. „De onzekerheidsmarges werden er vooral een stuk groter van.”

En die onzekerheid is het grootste probleem, stelt Wallinga. „Het model laat nog altijd scenario’s zien waarin de IC-capaciteit niet toereikend is. Dat zijn er de afgelopen tijd wel minder geworden, maar het toont aan dat onzeker blijft hoelang en hoe hoog de derde golf precies wordt. In het verleden kon het model wat beter voorspellen welke kant het op zou gaan, maar we hebben nu te maken met te veel onzekerheden.” Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe goed de vaccins werken of hoe sterk de invloed is van de lente, wanneer coronavirussen minder goed gedijen dan in de winter.