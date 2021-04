Volledig in de ban van Lulu

Lulu in Something Wild is een van de meest sexy rollen die Melanie Griffith heeft gespeeld. De film van Jonathan Demme was in 1986 geen succes; de regisseur moest wachten op zijn grote doorbraak tot The Silence of the Lambs in 1991. Maar Something Wild is een perfecte film, die langzaam opklom tot klassieker. De film is inmiddels verschenen op het prestigieuze label Criterion.

Seks is maar een bescheiden onderdeel van de film, maar wezenlijk voor het verhaal. Lulu is een jonge vrouw met een verleden: een vrije geest die zich niets aantrekt van conventies. Demme gaf haar zowel de naam als het beroemde kapsel van Louise Brooks in de zwijgende film Die Büchse der Pandora (1929). De boodschap is helder: met zijn Lulu haalde Demme de vrije vrouw van de roaring twenties naar het heden.

Lulu pikt in een impuls de saaie boekhouder Charlie (Jeff Daniels) op in een coffeeshop in New York en sleept hem mee op een roadtrip. Al snel belanden de twee in een goedkope motelkamer, in een fantastische seksscène die zowel prikkelend is als grappig; sleazy én onschuldig; kinky én vrolijk. Alleen een heel goede regisseur kan al die elementen zo vanzelfsprekend bij elkaar brengen.

Something Wild wordt daarna nooit meer zo erotisch; de romantische komedie transformeert naar een tamelijk ruig misdaaddrama. Lulu blijkt niet alleen uit bravoure te bestaan, maar ook nog een andere kant te hebben. De eerste scènes zijn het beste en belangrijk voor de hele film. De kijker moet kunnen geloven dat die saaie en voorzichtige Charlie zo compleet in de ban raakt van Lulu dat hij bereid is om huis en haard voor haar op het spel te zetten.

Melanie Griffith maakt dat buitengewoon geloofwaardig, al blijft haar kinderlijke stemmetje een acquired taste. Lulu is een vrouw die alles durft, nergens voor terugdeinst, elke impuls volgt en nooit oog heeft voor consequenties – heerlijk moet dat zijn.