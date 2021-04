Vers gecancelde deskundigen in moraalshow Goed Fout

Jort Kelder zegt steeds vaker ‘wit’, gaf de favoriete mediaduivel van links Nederland toe aan het begin van Goed Fout, het programma waarin omroep PowNed oude en nieuwe tv-fragmenten langs de morele meetlat belooft te leggen. Nu is PowNed doorgaans zo woke als een bruine beer met Driekoningen, dus ik vreesde dat het zou uitlopen op een open Nederlands kampioenschap weglachen.

Die vrees bleek ongegrond, wat niet betekende dat er niets fout ging in Goed Fout – maar daarover later meer. Er zaten vers gecancelde deskundigen bij presentator Katja Schuurman, zoals cabaretier Martijn Koning. Zijn verkeerd gevallen roast van Thierry Baudet bij Jinek deed hem op de zwarte lijst van RTL belanden, zo verklapte Schuurman vrijdag bij Op1. Bij Beau mocht zij over cancel culture komen praten, maar hij niet.

Preutsheidspolitie

Andere gasten van Goed Fout waren vaccinatietwijfelaar Victoria Koblenko en cabaretier Edson da Graça. Hij kreeg de preutsheidspolitie achter zich aan omdat hij het door naaktvrezende politici gesmade Gewoon bloot presenteert. Dat jeugdprogramma werd door Goed Fout in historisch perspectief geplaatst met een stukje Sesamstraat uit 1984. Daarin zat een volwassen man blij met vier kleuters in bad. In het bijbehorende liedje werd vrolijk gerijmd met ‘bad’ en ‘blote gat’.

Kelder vertelde dat hij in zijn radioprogramma muziek van Bilal Wahib had gedraaid. Hij had weliswaar geen goed woord over voor hoe die acteur een minderjarige jongen ertoe verleidde om zijn geslachtsdeel te tonen op Instagram, maar hij maakt bezwaar tegen de totale boycot van Wahib die is gevolgd. Daar zit ook het interessantste gesprek over cancel culture: niet bij de vraag naar goed of fout, maar in het gesprek over hoe om te gaan met degenen die over de schreef gaan.

Dat gesprek verdween naar de achtergrond. Goed Fout had duizend Nederlanders hun mening gevraagd over een reeks fragmenten, zoals de beroemde garagescène uit Flodder („Buurman, wat doet u nu?”) of een aanranding in het hooi door James Bond (zonder „007, wat doet u nu?”). Aardig, zo’n getal, maar tellen is zelden een goede methode om tot een moreel oordeel te komen. Bovendien: bij racisme, seksisme en discriminatie gaat het om hoe de machtige meerderheid met minderheden omgaat. Als je niet oppast, meet je of de meerderheid nog steeds de meerderheid is.

Er druppelden geleidelijk meer clichés en misverstanden de conversatie in Goed Fout binnen. Kelder verklaarde met enig aplomb dat „intentie” heel belangrijk is, terwijl het inclusiviteitsdebat juist duidelijk heeft gemaakt dat goede intenties geen garantie zijn voor de juiste keuzes. Er was een fragment van Lucia Rijker, die in Dream School een leerling die in transitie was van man naar vrouw herhaaldelijk met ‘hij’ aanduidde. Dat bedoelde ze niet kwaad, maar het legde bloot hoe zij de leerling nog steeds als jongen zag.

Drogredenering

Een welbespraakt streng panellid werd gemist – er werd nu op luide toon gerelativeerd. Aan het eind van de rit bleek precies één filmpje volgens de ondervraagde Nederlanders niet door de beugel te kunnen. Dat was een sketch uit 2010 van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven waarin met een dubbel n-woord én een blackface het racisme van een artiestenmanager te kijk werd gezet. Hier waren intenties duidelijk niet doorslaggevend.

Het fragment leverde een groteske drogredenering van Jort Kelder op: „Dan kun je alle sketches van Koot en Bie ook met terugwerkende kracht verbieden. Dat zijn ook typetjes.” Dat vond niet iedereen. Na de afwijzing door tweederde van de duizend Goed Fout-ondervraagden, concludeerde Victoria Koblenko: „Ik ben trots op Nederland.”