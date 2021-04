Verlaten Nederlands vrachtschip dreigt te kapseizen voor Noorse kust

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika drijft sinds maandagavond stuurloos voor de Noorse kust. Het schip raakte in moeilijkheden doordat de lading begon te schuiven en dreigt te kapseizen. Alle twaalf bemanningsleden zijn maandag met een helikopter geëvacueerd. Volgens de Noorse kustwacht drijft het schip in de richting van de kust en is er een risico dat het zinkt, melden Noorse media.

Het schip lag maandagmiddag op zo’n 110 kilometer ten westen van de Noorse kust, toen zware golven de lading deden schuiven. Acht bemanningsleden werden in de middag al geëvacueerd, de overige vier bleven aan boord in een poging het schip te stabiliseren. Toen dit te riskant werd, werden ook zij rond 21.00 uur ‘s avonds van het schip gehaald. In de daaropvolgende uren kreeg het schip motorproblemen. Als het schip zinkt, zou veel olie en diesel in zee kunnen lekken.

De Eemslift Hendrika is mede-eigendom van het Nederlandse Amasus Shipping uit het Groningse Delfzijl. Het is 112 meter lang en 17 meter breed. Volgens persbureau Reuters vervoert het schip kleinere jachtschepen. De Noorse kustwacht is aan het bekijken hoe het schip te redden valt en of eventuele milieuschade beperkt kan worden.