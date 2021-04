Vaarwel, vrouwenversierder

De vrouwenversierder is verleden tijd. Veel Hollywoodsterren hebben in hun carrière een virtuoze verleider gespeeld: Eddie Murphy in Boomerang (1992), Matthew McConaughey in Ghosts of Girlfriends Past (2009), Ryan Gosling in Crazy, Stupid, Love (2011). Maar momenteel krijgen sterren vermoedelijk het advies van agenten en pr-adviseurs om zo’n rol voorlopig maar even niet meer aan te nemen: het risico om het onderwerp te worden van een onaangenaam debat over ‘giftige mannelijkheid’ is groot in het tijdperk van #metoo.

De oertypen van al die romantische komedies rond een ‘foute man’ zijn Don Juan en Giacomo Casanova: de eerste is een mythische figuur, de tweede heeft echt bestaan. De lijst van beroemde acteurs die ten minste één van die twee grote verleiders hebben gespeeld is lang: Marlon Brando, Alain Delon, John Malkovich, Peter O’Toole, Errol Flynn en Heath Ledger. Op dat lijstje hoort ook Brigitte Bardot thuis, die als een memorabele Don Juan mannen in het verderf stortte in Don Juan ou Si Don Juan était une femme van Roger Vadim (1974); helaas is de film niet zo intrigerend als dat idee.

Voor een acteur kan Casanova spelen zoiets zijn als Hamlet of King Lear: het summum. Maar de verleider is van zijn voetstuk gevallen. De morele veroordeling is scherp: de promiscue man is niet alleen slecht, maar ook een beetje zielig; iemand met bindingsangst, een moedercomplex of andere emotionele problemen; het tegendeel van verleidelijk, intrigerend of stoer.

Een seriële verleider als Michael Fassbender in Shame (2011) heeft evidente problemen met intimiteit en emotioneel contact. In Don Jon (2013) speelt Joseph Gordon-Levitt een emotioneel geblokkeerde macho van katholieken huize, die meer bevrediging haalt uit porno dan uit daadwerkelijke seks.

Opgeruimd staat netjes? Of zullen we de versierder als filmpersonage stiekem toch een beetje gaan missen?

Misschien niet zozeer in zijn Hollywood-gedaante; die formule is behoorlijk sleets. De structuur is altijd hetzelfde: de versierder leeft onbezorgd voor zijn eigen genot – totdat hij de ware ontmoet, tot inkeer komt en zijn zelfzucht weet te overwinnen.

Feitelijk is de op het oog vrouwvriendelijke moraal van zulke Hollywoodfilms helemaal niet zo geëmancipeerd. Het idee is altijd dat de versierder vrouwen op de een of andere manier in de luren moet leggen om te krijgen wat hij wil; een dubieus uitgangspunt. Waarom zouden alleen mannen geïnteresseerd zijn in een nacht met een aantrekkelijke vreemde?

Briljante womanizers

Buiten het geijkte stramien van de romantische komedie heeft de womanizer wél een aantal briljante filmpersonages opgeleverd. Federico Fellini maakte zich de memoires van Giacomo Casanova eigen voor het woeste en briljante Il Casanova di Federico Fellini (1976). Die film – de duurste die Fellini heeft gemaakt – flopte en wordt tot op de dag van vandaag onderschat. Fellini’s Casanova is een hoogtepunt van zijn late periode. Voor Fellini was de film een confrontatie met aspecten van zijn eigen tekortkomingen en ontrouw – een onaangenaam proces, dat wel grote kunst opleverde. Il Casanova di Federico Fellini is bepaald geen lofzang op het patriarchaat.

Fellini verklaarde aan iedereen die het wilde horen, dat hij niets moest hebben van Casanova. Hij behandelde zelfs zijn hoofdrolspeler, Donald Sutherland, met vijandigheid. Aspecten van Casanova’s fascinaties die te maken hebben met mechanische vooruitgang, rationele kansberekening en aristocratisch snobisme stonden tamelijk ver van Fellini af. Maar de hang naar de maskerade, occultisme, androgynie, melancholie en de zoektocht naar nieuwe, intense ervaringen – daarin vonden Fellini en Casanova elkaar.

Ook François Truffaut gebruikte zijn film over een womanizer voor zelfonderzoek. Bertrand in L’homme qui aimait les femmes (1977) is geen uitgesproken knappe man; hij is ook geen meester in de techniek van verleiding. Hij is vooral oprecht in zijn erotische obsessies en zéér vasthoudend. Zijn obsessies zijn ook de bron van zijn creativiteit: achter zijn typemachine werkt hij aan zijn eerste roman, die net als de film gaat over ‘een man die van vrouwen houdt’.

Bertrand is een verzamelaar: van ervaringen en vrouwen. Hij weet dat zijn obsessies duiden op een onvermogen om een meer langdurige, gelijkwaardige verhouding aan te gaan. In obsessies zit geen ontwikkeling: op de ene obsessie kan alleen de volgende obsessie volgen. Hij laat een knappe jonge vrouw naar zijn appartement komen; zogenaamd voor een bijbaantje als babysitter. Zij ontdekt al snel dat er helemaal geen kind in de woning aanwezig is. „Het kind ben ik”, bekent Bertrand.

In Shampoo (1975) speelde Warren Beatty een kapper in Beverly Hills, die met de ene na de andere klant naar bed gaat. Met die rol speelde Beatty handig in op zijn eigen welverdiende reputatie als womanizer in Hollywood. Hij wilde met de film laten zien dat een actief en gevarieerd seksueel leven heus niet hoefde te duiden op allerlei freudiaanse complexen. Als iemand aan de groovy kant stond van de culturele revolutie van de jaren zestig, was het Warren Beatty. George is weliswaar oneerlijk, maar zijn intimiteit met vrouwen – en niet alleen in bed – is echt.

Toch was Beatty zich ook welbewust van de leegte van een bestaan waarin uitsluitend genot het hoogste goed is. Vrijheid is soms lastig te onderscheiden van vrijblijvendheid. Die ambivalentie zorgt ervoor dat Shampoo meer is dan louter een tijdscapsule terug naar de jaren zeventig.

Grote versierders als Beatty’s kapper George, Truffauts Bertrand en Fellini’s Casanova mogen best blijven.