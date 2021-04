Stilstaande treinen en lege kantoren kosten Eneco omzet

De coronacrisis heeft energiebedrijf Eneco vorig jaar 40 miljoen euro gekost. Minder railverkeer en lege kantoren drukten de vraag naar elektriciteit met name in de eerste helft van het jaar. Het bedrijf moest te veel ingekochte energie tegen lagere marges doorverkopen. Ook legde het 10 miljoen euro extra opzij voor het risico dat bankroete klanten hun rekening niet betalen.

Daarnaast zorgde ook de hoge temperatuur in 2020 voor een tegenvaller. Door de zachte winter viel de gasverkoop tegen. Reeds ingekocht gas moest met lagere marges worden verkocht aan de markt.

Daardoor zag Eneco zijn omzet met ruim 4 procent dalen tot 4,1 miljard euro. Toch bleef de winstgevendheid op peil. Dat heeft voor een groot deel te maken met de overname door Mitsubishi in 2019. Die verkoop kostte Eneco, net als corona, ook 40 miljoen euro. „Daardoor zijn die jaren voor de rest goed te vergelijken”, zei financieel bestuurder Jeanine Tijhaar in een toelichting op de jaarcijfers.

Eneco, eerder eigendom van 44 Nederlandse gemeenten, belandde voor 4,1 miljard euro in Japanse handen. Dat ging met diverse conflicten gepaard; commissarissen, directie, eigenaren en ondernemingsraad stonden recht tegenover elkaar. De 40 miljoen aan kosten ging op aan advocaten en overnamespecialisten, en voor een substantieel deel aan een bonus voor het personeel.

Winst uit wind en uit Duitsland

De nettowinst nam vorig jaar met bijna de helft toe tot 118 miljoen euro. Dat kwam onder meer door de overname van het Duitse energiebedrijf E.ON Heizstrom. „In Duitsland liggen de marges hoger”, aldus Tijhaar. Ook steeg de winstbijdrage van (een toenemend aantal) windparken op zee. Die parken, zoals Borssele III en IV voor de Zeeuwse kust, zorgen dankzij overheidssubsidie voor een gegarandeerd resultaat.

Eneco won vorig jaar twee aanbestedingen voor windparken in de Noordzee die niet op een gegarandeerde stroomprijs kunnen rekenen. Eerder dit jaar sloot Eneco (met partner Shell) een contract met Amazon. De Amerikaanse webshop krijgt vanaf 2023 stroom van het ongesubsidieerde windpark Hollandse Kust Noord bij Egmond. Die deal leidde tot kritiek, omdat Amazon geen vestigingen in Nederland heeft en dankzij het contract groencertificaten verwerft waardoor zijn stroomverbruik elders in Europa op papier duurzamer wordt.

Volgens Enecovoorzitter As Tempelman moet Nederland „juist heel blij” zijn met zulke contracten. „Zonder subsidie investeer je met grote risico’s, omdat je niet weet hoe de stroomprijs zich ontwikkelt. Als je dan langetermijncontracten kan afsluiten, zoals met Amazon, maakt dat een investering haalbaar.”

Aandeel duurzaam omhoog

De investeringen van Eneco stegen vorig jaar met ruim 10 procent tot 385 miljoen euro, vooral voor windparken. Van de stroom die Eneco zelf opwekt is 80 procent duurzaam. Maar van alle stroom die het bedrijf vorig jaar leverde, was slechts 28 procent duurzaam. Dat moet in 2022 op 50 procent liggen, mede door investeringen in wind- en zonneparken.

Volgens Tempelman is dat cruciaal voor de energietransitie. „We steunen de nieuwe Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terug te brengen [in 2030] maar daarvoor moet de productie van duurzame stroom omhoog. Nu is 20 procent van de energievraag elektriciteit, dat moet snel omhoog.” in 2025 wil Eneco bijna dubbel zoveel duurzaam opwekken als vorig jaar.

Corona zorgde vorig jaar voor nieuwe uitdagingen. Zo moesten storingen worden verholpen bij mensen die besmet waren door het virus. „Dat ging op vrijwillige basis”, aldus Tempelman, „met extra beschermende beschermmiddelen”.

En soms bood corona extra mogelijkheden. „We hebben vorig jaar extra preventief onderhoud kunnen verrichten op plaatsen die normaal moeilijk bereikbaar zijn” – denk aan binnensteden. „Dankzij lege straten hebben we dat onderhoud nu wel kunnen uitvoeren.”