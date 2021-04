Steeds meer bedrijven luisteren naar beleggers: het mag wel een onsje minder met die topbeloningen

Vakbonden weten het wel. Beleggers zien het nu ook met eigen ogen: pressie helpt om je doel te bereiken.

Met één verschil. Bonden strijden om hógere lonen, beleggers in dit geval juist om lágere beloningen voor sommige topmanagers.

Verschillende (middel)grote beursgenoteerde bedrijven kregen vorig jaar van hun aandeelhouders niet het verplichte fiat voor het beloningsbeleid aan de top. De boodschap van die aandeelhouders was: het mag wel een onsje minder. Dat overkwam bijvoorbeeld uitgever Wolters Kluwer, financiële intermediair Flow Traders, toeleverancier aan de chipindustrie BE Semiconductors (Besi) en winkeleigenaar VastNed Retail.

Dit jaar moeten die bedrijven hun aandeelhouders opnieuw onder ogen komen. En wat blijkt? Commissarissen en bestuurders zijn tot inkeer gekomen. Ze hebben gesprekken gevoerd met grote beleggers, soms ook met hun ondernemingsraad. ‘Vrijwillige’ matiging staat op de agenda van de aandeelhoudersvergaderingen.

Tussen de vier genoemde bedrijven zijn aanzienlijke verschillen. Het ‘nee’ bij Vastned Retail (90 miljoen euro huurinkomsten, 49 medewerkers) was een stok om de hond te slaan. Grootaandeelhouder Van Herk Investments (25 procent) was al een tijdje ontevreden over het ondernemingsbeleid. De koersval na de uitbraak van de pandemie deed de rest. Hij stemde tegen het beloningsbeleid. Een paar maanden later kondigde directeur Taco de Groot zijn vertrek aan.

Nu staat de beloning van zijn opvolger, financieel directeur Rein Walta, op de agenda. Walta gaat, uiteraard, een hoger salaris (390.000 euro) verdienen dan hij had, maar minder dan zijn voorganger (460.000 euro). De bonus blijft gelijk. Er komt overigens geen nieuwe financieel directeur in de directie.

Kleine knieval

Bij Wolters Kluwer (4,6 miljard euro omzet, 19.200 werknemers) zijn de bedragen een factor zeventien hoger dan bij Vastned. De multinational uit Alphen aan den Rijn maakt een kleine knieval voor zijn beleggers. Zij klaagden de afgelopen jaren, ondanks de gestage stijging van de beurskoers, steeds luider over de royale beloning van bestuursvoorzitter Nancy McKinstry. De bulk van haar beloning bestaat uit drie bonussen. Eentje over het afgelopen jaar (in geld) en twee over de afgelopen drie jaar (in aandelen Wolters Kluwer). Met de aandelenbonussen kan ze maximaal 285 procent van haar jaarsalaris verdienen. De hoogte daarvan zat beleggers dwars. Dus hebben de commissarissen wat gesleuteld. De uitkomst: het maximum van 285 procent gaat in twee stappen omlaag naar 245 procent. Dat moet haar totale beloning onder verder gelijke omstandigheden met ongeveer 10 procent verlagen, zeggen de commissarissen.

Dat roept de vraag op: hoeveel verdiende McKinstry vorig jaar? Het simpele antwoord: 7,5 miljoen euro. Zo staat het in het jaarverslag dat de externe accountant heeft goedgekeurd. Maar lees de kleine lettertjes en je ziet: die 7,5 miljoen zijn de kosten voor Wolters Kluwer op basis van de internationale boekhoudregels.

Die kosten blijken niet hetzelfde als de inkomsten van McKinstry. In haar werkelijke inkomsten zit ook de actuele waarde van de aandelenbonussen. Tel je die marktwaarde mee, dan stijgt de totale beloning naar 12,7 miljoen. Hoe zit dat? Toen McKinstry in 2018 de toezegging kreeg van de aandelenbonus (als ze haar doelen zou halen) was de koers 43,48 euro. Maar eind 2020, toen de bonus zeker werd, was de koers 69,06 euro. De koerswinst heeft als een turbo gewerkt voor haar beloning.

Van harte lijkt de beloningsverlaging overigens niet te gaan. Je proeft in de tekst van het voorstel van de commissarissen een lichte humeurigheid. Zíj vinden de beloningen passend, maar desalniettemin: McKinstry ziet in onderling overleg dit jaar af van een verhoging van haar vaste salaris. Dat besluit wordt als een extra concessie gepresenteerd. En de commissarissen waarschuwen beleggers: als ze nu niet vóór stemmen, blijft het bestaande beleid van kracht en dat strookt, schrijven ze, niet met de opvattingen van diezelfde beleggers. Toch?

Lees ook: Topbeloningen: de een z’n nood is de ander z’n bonus

Bonus én malus

Bij chipindustrietoeleverancier Besi (434 miljoen euro omzet, 1.540 medewerkers) maakten beleggers zich zorgen over een ander aspect van belonen: de vrijheid van de commissarissen om een extra bonus te betalen. Begin 2020 kreeg topman Richard Blickman bijvoorbeeld 103.000 aandelen als extra beloning. Dat leverde hem, naast zijn reguliere beloning plus bonus van 2,7 miljoen euro, nog 3,94 miljoen extra op.

In de beleggerswereld liggen zulke extraatjes gevoelig, uit vrees voor vriendjespolitiek. De angst is dat commissarissen te vrijgevig worden en hun controlerende taak niet meer naar behoren uitoefenen. Met mogelijk negatieve gevolgen voor bedrijf en dus beleggers.

De commissarissen elimineren nu hun vrijheid bij het toekennen van de extra beloning. De beloning blijft, maar wel binnen een heel raamwerk van voorwaarden en doelen die gehaald moeten worden.

Bij nummer vier, Flow Traders (933 miljoen euro inkomsten, 564 werknemers) gaat het wel gewoon om het geld. Flow Traders is een ongewoon bedrijf dat zijn geld verdient door 24 uur per dag een markt te onderhouden in bijna 8.000 financiële producten. Per transactie verdient de firma niet veel. Maar dankzij de kolossale volumes op de financiële markten, zoals tijdens de beurspaniek in maart en april 2020, was het coronajaar een recordjaar: 464 miljoen euro nettowinst. En dat zie je terug in de bonussen. Van de operationele winst gaat 35 procent naar de werknemers (de ‘bonuspool’) en 65 procent naar de aandeelhouders.

Ook ongebruikelijk: Flow Traders betaalt zijn topmanagers magere jaarsalarissen: 94.608 euro. Dat is minder dan het máándsalaris van Nancy McKinstry van Wolters Kluwers.

Maar als de winst van Flow Traders ongehoord is, zoals in 2020, zijn de bonussen dat ook. Vorig jaar: 7,7 miljoen euro voor bestuursvoorzitter Dennis Dijkstra.

Toch vindt Flow Traders dat er sprake is van maatschappelijke verantwoordelijkheid en van matiging. De verantwoordelijkheid krijgt bijvoorbeeld vorm in de oprichting van een goededoelenstichting met 10 miljoen euro vermogen. De matiging is dat bestuurders beloning inleveren, al is dat, net als bij McKinstry, op een tamelijk hoog beloningsniveau.

De top doet mee in de winstdeling die beschikbaar is voor alle werknemers. Dat bonuspercentage voor de top is met ingang van 2020 structureel gehalveerd. Van 5,2 procent van de zogeheten bonuspool naar 2,6 procent. De winstdeling wordt gespreid over vier jaar uitbetaald.

Ondanks deze halvering blijft de variabele beloning „substantieel” erkennen de commissarissen.

Maar bij Flow Traders staat, heel ongewoon onder beursgenoteerde bedrijven, tegenover de bonus ook een malus. In een verliesjaar moeten ze het deel van de bonus dat nog niet is uitgekeerd, weer inleveren.

En misschien wel het meest ongewone: het bedrijf belooft dat de beloning van de topman maximaal twintig keer die van de gemiddelde medewerker is. Dat is een ‘linkse’ norm. Vakbond FNV zou ’m bij wijze van spreke graag bedrijfslevenbreed invoeren. Het is deel van Flow Traders’ ongewone karakter: een bedrijf met ‘socialistische’ mores (gelijkmatige beloningsverhouding, winstdeling voor allen) in een hyperkapitalistische financiële markt. Vorig jaar was de beloningsverhouding tussen topman Dijkstra en de gemiddelde Flow Trader werknemer vijftien. Bij Wolters Kluwer was dat 79. Of, als je naar de werkelijke beloning van McKinstry kijkt: 149.

Het coronajaar 2020 was voor sommige bedrijven aanleiding om salarissen en soms bonussen voor topmanagers te matigen. Voor anderen was juist een topjaar. In hun jaarverslagen geven bedrijven, verplicht, openheid over de inkomens van hun bestuurders, dus ook over transfers, jubilea en betalingen om medewerkers niet te laten vertrekken. Hieronder een greep uit de beloningsverslagen.