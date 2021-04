Schadeclaims tientallen slachtoffers schietpartij Alphen aan den Rijn nog niet afgehandeld

Tientallen slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in april 2011 wachten nog op de behandeling van hun schadeclaims. Dat blijkt uit de docu-special Na de klap die KRO-NCRV vrijdag uitzendt. Van de 63 schadeclaims die zijn ingediend, goed voor een bedrag van 730.000 euro, zijn er tot nu toe slechts zestien afgewikkeld.

Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Tristan van der V. in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood. Zeventien mensen raakten gewond. Van der V. bracht vervolgens ook zichzelf om het leven. De Hoge Raad besliste in september 2019 dat de politie medeschuldig was aan de schietpartij, vanwege het toekennen van een wapenvergunning aan Van der V., die kampte met psychische problemen. Door deze uitspraak kunnen slachtoffers bij de Nationale Politie compensatie eisen.

„Het gaat om mensen die familieleden hebben verloren, mensen die gehandicapt raakten, winkeliers die failliet gingen”, zegt letselschadejurist Orlando Kadir in de docu-special. „Zij moeten hun leven kunnen hervatten en dat kan alleen als je financiële middelen hebt om dat te doen.”

Na de klap: Alphen aan den Rijn is vrijdag om 22.15 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO2.