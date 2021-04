EU-leiders hopen na bezoek aan Erdogan op ‘deëscalatie’ in band

De Europese Commissie zal Turkije snel een voorstel doen om de financiële steun voor de opvang van vluchtelingen te verlengen. Dat hebben Charles Michel, president van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dinsdag gezegd na een bezoek aan president Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Het bezoek van de EU-leiders was bedoeld om de voorwaarden uiteen te zetten voor het verbeteren van de relaties. Die waren vorig jaar verijsd tot een dieptepunt door de vluchtelingencrisis aan de Turks-Griekse grens, Turkse gasboringen in het oosten van de Middellandse Zee, die leidden tot grote spanningen met Griekenland en Cyprus, en Turkse militaire interventies in Libië en Nagorno-Karabach.

Brussel is niet alleen bereid meer geld uit te trekken voor vluchtelingen, maar ook om de economische betrekkingen te verbeteren, zoals via modernisering van de douane-unie met Turkije. Ook wil Brussel de mogelijkheden voor Turken uitbreiden om naar de EU te komen, zoals via visumvrij reizen en het uitwisselingsprogramma voor studenten (Erasmus).

Openhartig gesprek

Maar dat is afhankelijk van de vraag of Erdogan zich constructief blijft opstellen, bijvoorbeeld in de onderhandelingen over hereniging van Cyprus, of in het overleg met Griekenland over de gasboringen. „Blijvende deëscalatie is nodig om te werken aan een constructievere agenda”, zei Michel. „We hopen dat Turkije deze kans grijpt.”

De EU-leiders zeiden een „openhartig” gesprek te hebben gevoerd met Erdogan. Ze spraken hun zorgen uit rond de mensenrechten in Turkije en kritiseerden zijn besluit om Turkije terug te trekken uit een wereldwijd verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Von der Leyen impliceerde dat verbetering van de democratie en de rechtsstaat cruciaal zijn voor de verbetering van de relatie met de EU. Maar de zorgen hierover stonden de toenadering tot nu toe niet in de weg.