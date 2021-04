Reisorganisatie D-reizen failliet verklaard

D-Rt Groep, het bedrijf achter reisorganisatie D-reizen, is failliet verklaard. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Aanleiding zijn de financiële problemen door de coronacrisis. Er kwamen de afgelopen tijd vrijwel geen inkomsten binnen, aldus het bedrijf, dat 285 reisbureaus en 1.150 medewerkers telt. De franchise-ondernemingen onder de naam VakantieXperts vallen buiten het faillissement.

Ook kwam duidelijkheid over het zogeheten voucherfonds te laat, stelt het bedrijf. Met het voucherfonds van de overheid kunnen reisorganisaties een regeling treffen met reizigers van wie de reis moest worden geannuleerd vanwege de pandemie. De Europese Commissie gaf een week geleden goedkeuring aan dat fonds.

Klanten die nog een reis hebben geboekt via D-reizen op de planning hadden staan, hoeven zich geen zorgen te maken, zegt directeur Frank Oostdam van de koepelorganisatie ANVR. Zij worden gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Vanwege de pandemie zijn deze reizen voor het overgrote deel omgeboekt, dan wel verruild voor vouchers.

‘Gitzwarte dag’

In een verklaring spreekt bestuursvoorzitter Jan Henne de Dijn van een „gitzwarte dag”. „Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen,” zegt hij. „Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland.” Een curator onderzoekt mogelijkheden voor een doorstart.

Ook ANVR-directeur Oostdam spreekt van een „enorme klap”. Hij noemt het in 1966 opgerichte D-reizen „de belangrijkste retailorganisatie in de sector”. „Het is een iconisch bedrijf, dat de opgang van de Nederlandse reiswereld heeft meegemaakt en medegevormd. D-reizen heeft echt reisgeschiedenis geschreven”.

D-reizen heeft een zwaar jaar achter de rug vanwege de coronacrisis. Ook lag het bedrijf overhoop met reisorganisatie TUI. TUI eiste onlangs via de rechter dat D-reizen miljoenen euro’s aan geannuleerde reizen terugbetaalde aan reizigers. Daarbij schortte TUI een samenwerkingsovereenkomst met D-reizen op, zodat die laatste geen TUI-reizen meer kon verkopen.