‘Wauw”, zei de neef (12) gistermiddag toen hij zijn boek dichtklapte, „Waarom heeft niemand me ooit verteld hoe chill lezen is?” Onze familie, die voor 80 procent uit neerlandici bestaat, jankt vreugdetranen. Sinds de neef vorige maand voor school een leesverlag moest maken, heeft hij opeens de smaak te pakken. Lampje van Annet Schaap, Gips van Anna Woltz, trilogieën van de Hongerspelen en Thea Beckman: hij verslond ze stuk voor stuk en zelfs tijdens het paasontbijt was hij verdiept in een boek. Ik zag mijn zus twijfelen of ze er wat van zou zeggen. Het was niet gezellig, maar wél goed voor zijn ontwikkeling (en nou ja, die twee sluiten elkaar wel vaker uit).

En het bood afleiding. Zijn grootvader is ziek. De neef heeft de laatste tijd woorden geleerd die we hem liever nog even hadden bespaard, zoals biopsie en oncoloog.

Zondagmiddag las hij het laatste deel van Arthur, koning voor eens en altijd uit. Hij leek even in de war.

„Bizar”, peinsde hij, „het was echt alsof ik tijdens het lezen in Engeland was. In de Riddertijd. Ik dacht zelfs even niet meer aan opa.”

Ik vermoed weleens dat kinderen vooral dol zijn op verhalen omdat ze zo even kunnen verdwijnen. Daarom lezen volwassenen natuurlijk ook, maar het lijkt soms alsof er voor een kind nog veel meer redenen zijn om tijdelijk te willen ontsnappen aan de werkelijkheid. Even hoeven ze niet meer stil te staan bij de dagelijkse machtsstrijd met broers of zussen, het schoolplein met zijn pestkoppen, bij ouders die ook maar gewoon mensen zijn en af en toe een slecht humeur hebben. In de film The eternal sunshine of the spotless mind zegt heldin Clementine op een zeker moment dat mensen weleens vergeten hoe eenzaam het is om een kind te zijn. Hoezeer je bent overgeleverd aan krachten die groter zijn dan jij en hoe verloren je je daardoor kan voelen.

De neef streelde stilletjes het omslag. Opeens leken al die stapels boeken die we voor hem haalden slechts magere compensaties. Voor een wereld die van de grilligheden aan elkaar hangt. Voor een overheid die zich nauwelijks om de jeugd bekommert.

Voor grootouders die ziek worden.

Even leek elk boek dat we aan hem gaven een sorry met kaften. Excuses, lijkt het stapeltje papier namens ons te zeggen, wij weten ook niet wat we hier doen, wat we met al die adem aanmoeten. Verdwijn hier maar even in. Misschien, als je er weer uit op zal kijken, is alles anders, misschien zelfs beter. En zo niet, dan hebben we er hier nog meer. Net zolang tot de vragen op zijn, je de uren eindelijk weer weet door te komen.

