Navalny verdient wél bescherming

De zaak tegen Aleksej Navalny, de belangrijkste binnenlandse opponent van de Russische president Vladimir Poetin, heeft lange historische wortels. Zo zat in 1913 in Nyrob, een plaatsje in Zuid-Oeral, en van oudsher een ballingsoord voor criminelen en tegenstanders van alle regimes, een illustere politieke gevangene vast. De bolsjewiek Klim Vorosjilov, toekomstige Sovjet-maarschalk en een trouwe kameraad van Stalin. Hij resideerde in een ruim huis, at en dronk goed, liep vrij rond, en vierde hier zelfs zijn bruiloft waarbij het bruidspaar in een versierde trojka door de naburige dorpen galoppeerde.

Sana Valiulina is schrijfster. Ze schreef onder meer Kinderen van Brezjnev.

Wat deze luxe ballingschap Vorosjilov en zijn kameraden vooral heeft geleerd, is dat je je politieke tegenstanders fysiek moet vernietigen. Anders is de narigheid niet te overzien. Het treurige lot van de laatste tsaar van Rusland door wie Vorosjilov en zijn bolsjewistische kameraden met zijden handschoenen werden aangepakt is er het beste bewijs van.

Na de bolsjewistische coup van 1917, midden in de bloedige machtsstrijd, doceerde de leider der bolsjewieken, Lenin, in zijn werk De linkse kinderziekte de westerse en overige communisten hoe zij het best in de vakbeweging konden infiltreren om de macht over te nemen. Als het nodig was moesten ze liegen, illegale methodes toepassen, de waarheid verdraaien. Ook het vinden en gebruiken van ‘nuttige idioten’ in het Westen was een fundamenteel beginsel van de bolsjewistische strategie en tactiek. De daaropvolgende leiders van Rusland hebben deze boodschap goed in hun oren geknoopt.

Creperen

Wat hebben deze twee historische lessen te maken met Aleksej Navalny? Alles. Les één verklaart ons waarom hij nu ernstig verzwakt na een aanslag met een chemisch wapen en met een rap verslechterende gezondheid, geïsoleerd en verstoken van medische hulp, in een strafkolonie ligt te creperen.

Les twee verklaart ons hoe Amnesty International in de val is gelopen die door de nazaten van de bolsjewieken is gezet. Al moet Poetin niets hebben van de eerste bolsjewistische leider – Lenin is immers synoniem met ‘revolutie’ en dat bederft zijn eetlust – hij is niet vies van Lenins methodes, waarvan moorden en bedriegen in de loop van de postrevolutionaire Russische geschiedenis hun nut hebben bewezen en blijven bewijzen.

Met een verbijsterende snelheid is Aleksej Navalny door Amnesty de status van ‘gewetensgevangene’ ontnomen naar aanleiding van een tweet waarin hij als racistisch en nazistisch wordt bestempeld. Deze tweet is de wereld ingestuurd door een jonge Russische journaliste werkzaam voor RT (de propagandazender Russia Today), die woont in een appartement in New York, dat haar vader voor miljoenen voor haar heeft gekocht.

Daarbij is ze een linkse en queer-activiste en bewonderaar van Mao en Stalin, die volgens haar meer voor de mensheid hebben gedaan dan de bourgeoispolitici, „al die Jeffersons, Washingtons en Kennedy’s”. Zie hier twee vliegen in een klap: „missie geslaagd”, zoals de hoofdredacteur van RT triomfantelijk heeft meegedeeld na de actie van Amnesty, en de dame in kwestie heeft haar drie minuten roem binnen.

Nee, Navalny is geen heilige, zijn uitspraken van dertien jaar geleden zijn verwerpelijk. Echter, in 2013 heeft hij spijt betuigd en er afstand van genomen. Er zijn genoeg Kremlinologen op deze wereld die de zeer complexe situatie in het postsovjet-Rusland kunnen analyseren om zijn toenmalige uitspraken in een politieke context te zetten.

Modieuze reflex

En de evolutie van Navalny van een provinciale jonge hond met nationalistische ideeën tot een volwassen, onverschrokken politicus, die zijn nationalistische kinderziekten is ontgroeid, én de enige serieuze tegenstander van het corrupte misdadige regime, onder de loep nemen.

Waarom niet eerst bij hen te rade gaan in plaats van in een modieuze reflex te handelen, met als enige basis een zeer dubieuze bron? Beseffen ze bij Amnesty dan niet dat de huidige cancel culture voor de erfgenamen van het bolsjewisme een geschenk uit de hemel is?

Vijftig procent van het budget van Amnesty International gaat naar research. Dit zou toch genoeg moeten zijn om enig inzicht te verschaffen in de geschiedenis van een land in kwestie? Of worden tegenwoordig de beslissingen over politieke gevangenen ook al door de algoritmes genomen, die een zaak – vaak van leven en dood – alleen op formele kenmerken beoordelen?

Een groot, Russisch historicus, Vasilij Kloetsjevski, heeft gezegd dat het verleden bestudeerd moet worden niet omdat het voorbij is, maar omdat het niet in staat is om zijn gevolgen op te ruimen. Historische kennis helpt ons het hoofd te bieden aan de waan van de dag en kan ons bovendien behoeden voor nieuwe, fatale consequenties. Met voldoende kennis had Amnesty kunnen bedenken wat het ontnemen van de status ‘gewetensgevangene’ voor Navalny zou betekenen. Namelijk zijn nieuwe status van ‘gevangene zonder geweten’ zoals hij nu met veel tromgeroffel in pro-Kremlin media wordt aangeduid. Deze opsteker van Amnesty International heeft de lastercampagne tegen Navalny nieuw leven ingeblazen.

Op dit moment ligt Navalny in het gevangenisziekenhuis, zijn rugpijn verhevigt zich en hij verliest gevoel in zijn benen. Hij wordt ’s nachts elk uur wakker gemaakt. Inmiddels is hij in hongerstaking gegaan om medische hulp af te dwingen.

Amesty, denk historisch en onafhankelijk, neem je verantwoordelijkheid en geef Aleksej Navalny de status van de gewetensgevangene terug voordat het te laat is.