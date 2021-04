Met moties wil de raad racisme bij de politie tegengaan

Schande riep de Rotterdamse politiek allang van de racistische appjes van lokale agenten. Nu willen partijen ook concrete maatregelen nemen om de cultuur bij de politie te veranderen. En dat blijkt van buitenaf nog lastig bij een grote, vertakte en zelfstandige organisatie.

Donderdag wordt opnieuw gedebatteerd naar aanleiding van de zogenoemde Jan Smit Appgroep. Agenten spraken hierin onder meer van „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen”. Over het doodgeschoten 16-jarige meisje Hümeyra werd geappt: „Weer een Turk minder”. De agenten werden schriftelijk berispt.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil meer extern toezicht op de politie, blijkt uit een rondgang. Op initiatief van D66 wordt donderdag een voorstel ingediend: een onafhankelijke commissie die zich kan buigen over klachten van discriminatie en racisme, sancties tegen agenten en het diversiteitsbeleid van de politie.

„Het probleem bij de politie is groter dan die appgroep”, zegt D66-raadslid Nadia Arsieni. „Afhandeling van klachten en meldingen moet beter. De politie heeft moeite een diverse organisatie te worden. De lichte sanctie voor deze agenten roept vragen op. De politie moet tegenmacht en tegenspraak serieus nemen.”

Ongevraagd advies

De commissie zou een ruim mandaat moeten krijgen om zelf onderzoek te doen en (on)gevraagd advies uit te brengen. De samenstelling zou binnen de politieregio moeten worden afgestemd; de leden zouden onder meer uit de antidiscriminatiebeweging en wetenschap moeten komen.

De motie verzoekt burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de raad, het college en de veiligheidsdriehoek, het initiatief te nemen. Maar het gezag over de eenheid Rotterdam ligt bij justitie en alle burgemeesters in de politieregio, benadrukt Aboutaleb per mail. Indien hij de motie omarmt, zal hij wel zijn collega-burgemeesters om steun voor het voorstel vragen.

De politie wil zich nog niet uitlaten over de motie. Wel heeft de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke na de appjes al gepleit voor „een onafhankelijke commissie” die het diversiteitsprogramma Politie voor Iedereen „kritisch volgt, adviseert en ondersteunt”, aldus een woordvoerder.

Onderzoek naar racisme

Andere kansrijke raadsmoties zijn oproepen aan de landelijke politie, via het Rotterdamse college. Maar de vraag is óf, hoe en wanneer die voorstellen uitgevoerd worden. Zo vragen GroenLinks en D66 om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar racisme bij de landelijke politie en politieleiding, in het bijzonder bij de eenheid Rotterdam. De PvdA, GroenLinks, D66 en Nida willen dat de politie invoering van „een tuchtrechtelijk systeem” verkent, omdat sancties nu intern worden opgelegd. Met Denk vragen PvdA, GroenLinks en D66 ook zwaardere sancties bij discriminatie en racisme door agenten.

Nida vraagt Aboutaleb om agenten die zich discriminerend of racistisch uiten helemaal niet meer in te zetten als handhavers in Rotterdam. Het woord „ontslag” staat bewust niet in die motie. „Want dan krijgen we steeds te horen dat dat arbeidsrechtelijk niet kan, omdat de burgemeester geen zeggenschap heeft over de politie”, zegt raadslid Ercan Büyükçifçi.

PvdA-raadslid Steven Lammering begrijpt de verontwaardiging over de appjes, maar ontslag is geen oplossing, zegt hij. „Was dit probleem maar zo simpel, dat je het kunt oplossen door een paar agenten te ontslaan.”