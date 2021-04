Kamervoorzitter Arib wil graag de baas blijven

Donderdag 25 maart kregen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer telefoon van Khadija Arib (PvdA). Die ochtend hadden de eerste twee door de Kamer aangewezen verkenners hun opdracht al na een week teruggegeven. Nu gingen Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) het klusje klaren, vertelde de Kamervoorzitter in haar belletjes aan de fractieleiders. Of hadden ze daar bezwaar tegen?

Een aantal fractievoorzitters dacht er later met enige verbazing aan terug. Moest de Tweede Kamer niet gezamenlijk over de nieuwe verkenners beslissen? En was Arib er niet om die hoofdrol van de Kamer te bewaken, tegenover het kabinet? Zo kenden ze de Kamervoorzitter niet.

Het gezag van de Kamer staat juist op één, dat is de afgelopen vijf jaar steeds de boodschap geweest van Khadija Arib. „Het versterken van de positie van de gekozen volksvertegenwoordiging in ons staatsbestel [is] een belangrijke prioriteit”, schreef ze zelf in de brief waarmee ze zich kandideerde voor een nieuwe termijn als voorzitter. Woensdag is de stemming.

Anders dan vier jaar geleden is het dit jaar geen gelopen race. Toen kreeg Arib geen officiële tegenkandidaat. Dat is nu wel anders: Martin Bosma (PVV) en Vera Bergkamp (D66) hopen allebei Arib van de troon te stoten.

Zo gek was die nadruk op het belang en het aanzien van het parlement tijdens Aribs voorzitterschap niet. Onder Anouchka van Miltenburg (VVD), haar voorganger in de voorzittersstoel, was veel misgegaan. Debatten liepen uit de hand zonder dat de voorzitter ingreep. Het dagelijks bestuur van de Kamer werd een bron van geroddel. Fractievoorzitters liepen al een jaar na Van Miltenburgs aantreden anoniem leeg in de Volkskrant. Het was „een martelgang”, zei een fractieleider later tegen NRC. Van Miltenburg stopte eind 2015, toen bleek dat ze een brief over de Teevendeal had vernietigd. Arib beloofde beterschap – en won. In maart 2017 werd ze glansrijk herkozen.

Blije Kamer, boze ambtenaren

Voor haar aantreden was er kritiek geweest, ook vanuit haar eigen PvdA. Ze zou ‘lastig’ zijn, klonk het. Arib boog het om in haar voordeel. „Die eigenschap komt mij heel goed van pas”, vertelde ze de Kamerleden bij haar sollicitatie in 2016. „Ik zal ook lastig zijn naar bewindspersonen toe als zij systematisch verzuimen om de Kamer tijdig te informeren.”

De kritische noten uit de Kamer verstomden snel. Toen Denk begon met het maken van filmpjes waarin Kamerleden met een Turkse achtergrond persoonlijk werden aangevallen, riep Arib de fractie publiekelijk tot de orde. Ze sprak Kamerleden aan op seksistische grappen, gaf parlementariërs die de Kamer vroegtijdig verlieten om burgemeester, wethouder of lobbyist te worden een veeg uit de pan en schreef een boze brief aan premier Rutte (VVD) om hem op de achterstallige informatiepositie van de Kamer te wijzen. Ze won er lof mee onder Kamerleden: eindelijk! Een voorzitter die voor hén opkwam.

Haar hoogste ambtenaren waren minder enthousiast. Als Kamervoorzitter geeft Arib ook leiding aan een ambtelijke organisatie met zeshonderd mensen. Arib versleet al snel enkele hoge medewerkers, onder wie de griffier en een ander lid uit het managementteam. Arib was hard en autoritair, zeiden medewerkers. Ze speelde wel érg graag de baas.

Ook met de architecten en ambtenaren die betrokken waren bij de verbouwing van het Binnenhof kon Arib niet altijd overweg. De ontwerpschetsen waren al af toen Arib in de zomer van 2018 in de clinch kwam te liggen met de architecten. Het zou een jaar duren, maar de voorzitter kreeg haar zin: de architect werd afgekocht.

Vorig jaar liep de strijd weer op, toen weigerde Arib de sleutels voor het tijdelijke pand aan te nemen van staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) en probeerde ze tot het laatste moment de verhuizing uit- of af te stellen. Dat lukte niet.

De Kamer zag vooral die andere Arib: een boegbeeld, eerlijk en onpartijdig. In een interview in 2002 had ze gezegd dat ze opgroeide in een huis waar de televisie uitging als er een VVD’er in beeld kwam. In de Kamer was er niets van te merken. Ze was, merkten partijen op, soms nog het strengst van allemaal voor de PvdA.

Met medewerking van Rein Wieringa

Ervaring met besturen



Een „verbindend leider”, zo ziet Vera Bergkamp zichzelf, schrijft ze in haar motivatiebrief voor het Kamervoorzitterschap. Ze wil de Kamer verder professionaliseren, staat in de brief. „Als Kamerleden liggen wij continue onder een vergrootglas. Dat trekt ook een wissel op onze staf en ondersteuning […].” Verder wil ze de plenaire agenda voorspelbaarder maken en de positie van de Kamer tegenover het kabinet versterken, „met daarbij speciaal aandacht voor de uitbreiding van de Tweede kamer met meer kleine partijen.” Voordat Vera Bergkamp voor D66 in de Kamer kwam, was ze HR-directeur bij de Sociale Verzekeringsbank en voorzitter van COC Nederland. Die bestuurservaring wil ze ook gebruiken bij de aanstaande verhuizing van de Kamer. Als Kamerlid zette ze zich onder meer in voor lhbti-rechten en legale wietteelt.

Zit al langer debatten voor



Ooit was Martin Bosma als journalist en radiomaker werkzaam voor de Wereldomroep en Colorful Radio – voor jongeren „in onze multiculturele samenleving”. Die progressieve kringen liet Bosma achter zich toen hij zich in 2004 aansloot bij de PVV. Bosma is al meer dan tien jaar ondervoorzitter van de Kamer. In 2016 deed Bosma ook een gooi naar het voorzitterschap van de Kamer. Toen verloor hij van de huidige voorzitter Arib, een jaar later deed hij geen poging om haar plek in te nemen omdat hij zich bij voorbaat kansloos achtte. In zijn speech voor de vorige voorzittersverkiezingen zei Bosma dat hij de tegenstellingen in plenaire debatten zichtbaar wil maken, ook als hij daarvoor het reglement van orde wat moet oprekken. „Het kan effectiever, korter, flitsender en aantrekkelijker”, citeerde hij oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, en beloofde zijn collega’s: „ Ik zorg er graag voor dat u op tijd naar huis kunt.”