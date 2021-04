Iran vervolgt tien overheidsmedewerkers voor neerhalen Oekraïens toestel

Justitie in Iran heeft tien overheidsmedewerkers aangeklaagd voor het per ongeluk neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig in januari vorig jaar. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Door de vliegtuigcrash, die zich voordeed op een moment dat de spanningen tussen Iran en de VS hoog waren opgelopen, kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

De luchtafweer van de Revolutionaire Garde haalde de Boeing van Ukraine International Airlines op 8 januari vorig jaar kort na vertrek uit Teheran bij vergissing neer. „Een rampzalige fout”, zo verklaarde de Iraanse regering later. In een vorige maand verschenen rapport stelden de Iraanse luchtvaartautoriteiten dat een verkeerd afgestelde radar en een fout van een operator van de luchtafweer het ongeluk hebben veroorzaakt. Oekraïne en Canada, waar veel inzittenden van het toestel vandaan kwamen, hadden kritiek op het rapport en bestempelden de conclusies als onvoldoende.

De vertrekkend militair aanklager Gholam Abbas Torki van de provincie Teheran maakte dinsdag in heel summiere bewoordingen de vervolging bekend, zo bericht het Iraanse persbureau ISNA. „Er zijn aanklachten ingediend tegen tien overheidsmedewerkers die betrokken waren bij de crash van het Oekraïense toestel en de benodigde beslissingen zullen in de rechtszaal worden genomen.” Torki gaf niet aan wie de aangeklaagde overheidsmedewerkers zijn, wat de precieze inhoud is van de aanklachten en wanneer de zaak zal dienen.

Schadevergoeding

Eind vorig jaar maakte Iran bekend een schadevergoeding te betalen aan alle nabestaanden van de slachtoffers. Elke familie die een dierbare heeft verloren krijgt 150.000 dollar(omgerekend 122.000 euro) uitgekeerd.

Op het moment van de crash vreesde Iran voor Amerikaanse luchtaanvallen, nadat het raketten had afgevuurd op een basis in Irak waar zich Amerikaanse troepen bevonden. Dat was een reactie op de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse drone-aanval.