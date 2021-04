IMF ziet meer herstel economie, maar arme landen blijven ver achter

De wereldeconomie herstelt zich van de coronacrisis, maar het herstel is ongelijk verdeeld. Ontwikkelingslanden en opkomende landen ondervinden een grotere schade dan de gevestigde industrielanden. Dit stelt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook, die dinsdag is gepubliceerd.

De economische vooruitzichten zijn iets verbeterd, tot een gemiddelde groei van de wereldeconomie van 6 procent dit jaar (plus 0,5 procentpunt) en 4,4 procent in 2022 (plus 0,2 procentpunt). Maar de onderlinge verschillen tussen landen zijn fors. De Verenigde Staten lopen voorop, en halen waarschijnlijk nog dit jaar de schade door corona in. Voor de meeste andere landen gebeurt dat veel later, of misschien wel nooit. Spanje en Italië, met hun grote toeristische sector, doen er ten minste tot in 2023 over.

De grootste risico’s zijn er voor opkomende en ontwikkelingslanden. Het gevaar bestaat dat de rentes in de industrielanden, die nu extreem laag zijn gehouden, oplopen naarmate het economisch herstel vordert. Dat kan met name in de Verenigde Staten gebeuren. In dat geval kunnen meer internationale geldstromen in de richting van het Westen gaan, waardoor de financiering in opkomende landen droogvalt, met crises als gevolg.

Ongelijk herstel

Het is dit ongelijke herstel dat het IMF zorgen baart. Het verlies aan welvaart per hoofd van de bevolking door de pandemie wordt voor westerse landen geschat op gemiddeld 2,3 procent. Voor opkomende landen is dat 4,7 procent (en zelfs 6,1 procent als China niet wordt meegeteld) en voor ontwikkelingslanden 5,7 procent. Voor het eerst sinds de eeuwwisseling komen er wereldwijd meer extreme armen bij, zo’n 95 miljoen vergeleken met prognoses van vóór de pandemie.

Vorig jaar kwam de G20, de belangrijkste landen voor de wereldeconomie, al een pauze overeen voor terugbetaling van schulden door landen met lage inkomens. Deze week staat verlenging daarvan op de agenda van de G20 en het IMF, dat zijn voorjaarsvergadering houdt. Ook wordt gesproken over een uitbreiding van zogenoemde Special Drawing Rights, een vorm van harde valutareserves waartegen landen kunnen lenen.

Het belangrijkst volgens het IMF is dat zoveel mogelijk mensen snel worden gevaccineerd. In de meeste industrielanden zal dat proces in de zomer van dit jaar zijn voltooid. Maar veel ontwikkelingslanden zijn er, zoals het er nu voor staat, pas eind 2022 mee klaar.

Het IMF wijst ook op een ongelijk herstel binnen landen, waar jonge en laagopgeleide mensen harder zijn getroffen. Voor Nederland raamt het Fonds een economische groei van 3,5 procent dit jaar. Dat is fors meer dan de voorspelling van het Centraal Planbureau vorige week, die uitkwam op slechts 2,2 procent. Het gebeurt niet vaak dat de prognoses zo sterk van elkaar afwijken.