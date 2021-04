IMF: economisch herstel gloort, maar niet voor arme landen

Het herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis komt op gang, maar is ongelijk verdeeld. Met name ontwikkelingslanden en opkomende landen ondervinden een grotere schade dan de gevestigde industrielanden. Dit stelt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook, die dinsdag is gepubliceerd.

De economische vooruitzichten zijn iets opgeschaald, tot een gemiddelde groei van de wereldeconomie van 6 procent dit jaar (plus 0,5 procentpunt) en 4,4 procent in 2022 (plus 0,2 procentpunt). Maar de onderlinge verschillen tussen landen zijn fors. De Verenigde Staten lopen voorop, en halen waarschijnlijk nog dit jaar de schade door corona in. Voor de meeste andere landen gebeurt dat veel later. Spanje of Italië, met hun grote toeristische sector, doen er ten minste tot in 2023 over.

Het IMF heeft becijferd dat vorig jaar het formidabele bedrag van 16.000 miljard dollar (13.500 miljard euro) aan economische steun is verleend door alle landen in de wereld samen - in de vorm van actieve steun of bijvoorbeeld het uitstellen van belastingen. Zonder die steun zou de recessie die plaatsvond (een wereldwijde economische krimp van 3,3 procent) driemaal zo groot zijn geweest.

Voor het Westen is de schade minder groot dan die door de financiële crisis van 2008. Nu het herstel in zicht is, zijn de grootste risico’s er voor opkomende landen en ontwikkelingslanden. Het gevaar bestaat dat de rentes in de industrielanden, die nu extreem laag zijn gehouden, zullen oplopen naarmate het economisch herstel vordert. Dat kan met name in de Verenigde Staten gebeuren. In dat geval kunnen de internationale geldstromen richting het Westen gaan, waardoor de financiering in opkomende landen droogvalt, met crises als gevolg.

Ongelijk herstel

Het is dit ongelijke herstel dat het IMF zorgen baart, zei hoofdeconoom van het IMF, Gita Gopinath, dinsdag. Het verlies aan welvaart per hoofd van de bevolking door de pandemie wordt voor westerse landen geschat op gemiddeld 2,3 procent. Voor opkomende landen is dat 4,7 procent (en zelfs 6,1 procent als China niet wordt meegeteld) en voor ontwikkelingslanden 5,7 procent. Voor het eerst sinds de eeuwwisseling komen er wereldwijd meer extreme armen bij, zo’n 95 miljoen vergeleken met prognoses van vóór de pandemie.

Vorig jaar kwam de G20 (de belangrijkste landen voor de wereldeconomie) al een pauze overeen voor terugbetaling van schulden door landen met lage inkomens. Deze week staat een verlenging daarvan op de agenda van de G20 en het IMF, dat zijn voorjaarsvergadering houdt.

Op tafel ligt ook nu een verhoging van de hoeveelheid speciale trekkingsrechten (SDR’s) die landen aanhouden bij het IMF. SDR’s, de reservemunt van het IMF, bestaan uit een mandje van sterke munten (dollar, euro, pond, yen en Chinese renminbi). Lidstaten van het IMF hebben elk beschikking over een hoeveelheid SDR’s, die als onderpand dienen van een snelle lening die zij bij het Fonds kunnen afsluiten, zonder veel voorwaarden.

Veel ontwikkelingslanden en opkomende landen kunnen door de pandemie in problemen komen met leningen in sterke munten die zij al hebben uitstaan, of ze kunnen straks meer financiering nodig hebben. Een ophoging van de hoeveelheid SDR’s, die in wezen een soort extra deviezenreserve vormen, kan dan lucht geven. De afgelopen tijd circuleerden bedragen tot wel 2.000 miljard dollar die nodig zouden zijn. Maar het voorstel is een verhoging van 650 miljard dollar. Dat staat te boek als het hoogste bedrag waartoe de regering-Biden kan besluiten zonder naar het Congres te hoeven voor toestemming. In het verleden liet zo’n fiat van het Congres, bijvoorbeeld bij veranderingen in het stemrecht van landen bij het IMF, soms jaren op zich wachten.

Punt is wel dat SDR’s worden verdeeld naar rato van de omvang van de economie van lidstaten. Bij landen met lage inkomens zou van die 650 miljard dollar, zei Gopinath, maar 21 miljard terecht komen.

De hoofdeconoom zei dat de economische scenario’s wereldwijd sterk afhankelijk zijn van het verloop van de pandemie en de vaccinatiesnelheid. Het belangrijkst volgens het IMF is dit jaar dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk worden gevaccineerd. In de meeste industrielanden zal dat proces in de zomer van dit jaar zijn voltooid. Maar veel ontwikkelingslanden zijn er, zoals het er nu voor staat, pas eind 2022 mee klaar.

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, pleitte maandag in een speech voor een wereldwijde minimum-vennootschapsbelasting. De VS zouden graag zien dat de twintig belangrijkste landen voor de wereldeconomie, de G20, daar deze week in hun bijeenkomst al aandacht aan besteden.

Enorme plan Biden

Het voorstel houdt verband met het enorme plan van de regering-Biden voor de Amerikaanse infrastructuur tot 2.300 miljard dollar, dat gefinancierd moet worden met een belastingverhoging voor Amerikaanse bedrijven. De vennootschapsbelasting in de VS zou daardoor omhoog moeten gaan van 21 procent naar 28 procent. Het instellen van een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting kan helpen voorkomen dat Amerikaanse bedrijven hun toevlucht fiscaal over de grens gaan zoeken als het Amerikaanse tarief wordt opgehoogd.

Hoewel het IMF volgens Gopinath een voorstander is van een wereldwijd minimum, is dat vooral om belastingontwijking tegen te gaan en te zorgen dat staten zich afdoende kunnen financieren. Zij wees er op dat een verlaging van de belasting in de VS, in 2017 onder Trump, minder bedrijven naar de VS deed terugkeren dan verwacht. Andersom zou een verhoging dan ook voor minder bedrijfsverhuizingen naar buiten de VS zorgen.

Voor Nederland raamt het Fonds een economische groei van 3,5 procent dit jaar. Dat is fors meer dan de voorspelling van het Centraal Planbureau vorige week, die uitkwam op slechts 2,2 procent. Het gebeurt niet vaak dat de prognoses zo sterk van elkaar afwijken.