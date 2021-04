Honderd burgers gedood bij geweld rond Ethiopisch-Somalische grens

Zeker honderd burgers zijn in de afgelopen dagen omgekomen bij geweld tussen troepen uit de noordelijke Ethiopische regio Afar en Somalische regionale strijdkrachten. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. De gevechten in het oosten van Afrika zouden al sinds vrijdag aan de gang zijn. Beide partijen ontkennen de strijd te zijn begonnen en geven de ander de schuld van het geweld.

In het grensgebied woedt al langer een strijd. In 2014 werd de grens tussen de beide landen opnieuw getrokken, waardoor drie Somalische steden vanaf dat moment tot Ethiopisch grondgebied behoorden. Somalische troepen hebben sindsdien geprobeerd de steden te heroveren, maar dat is tot nog toe niet gelukt.

Lees ook: Hoe de oorlog in Ethiopië de hele regio instabiel maakt

Somalische autoriteiten zeggen dat bij het geweld van de afgelopen dagen zeker 25 mensen zijn omgekomen, onduidelijk is of deze sterfgevallen tot de honderd eerdergenoemde burgers behoren. Volgens een woordvoerder van de Ethiopisch troepen hebben de Somalische strijdkrachten „willekeurig op inwoners van het Afar-gebied geschoten”. Daarbij zouden zeker dertig Afar-nomaden zijn gedood.

Het is niet het enige deel in Ethiopië waar het onrustig is. In het noorden van het land vocht het leger van president Abiy Ahmed de afgelopen maanden met de voormalig regeringspartij van de Tigray-regio. Die regio wil al langer meer zelfbestuur, terwijl Ahmed het gebied juist van een strenger regime wil voorzien. In juni staan verkiezingen gepland in het Oost-Afrikaanse land.