Hof wijst opnieuw eis af in de brillenoorlog

De Italiaans-Franse optiekketen EssilorLuxottica heeft wederom bot gevangen in de zaak die ze voert tegen overnameprooi GrandVision. Het Nederlandse moederbedrijf van brillenmerk Pearle hoeft de beoogde nieuwe eigenaar geen inzage te geven in de boeken, zo heeft het Amsterdamse gerechtshof dinsdag bepaald. Vorig jaar kwam de Rotterdamse rechtbank al tot eenzelfde oordeel.

Essilor kwam twee jaar geleden met eigenaar HAL overeen dat het bedrijf voor 5,5 miljard euro ruim 75 procent van de aandelen in GrandVision zou overnemen. Zo zou een grote Europese optiekketen ontstaan die zowel in het vervaardigen van monturen en slijpen van glazen als in de verkoop van brillen een groot bereik heeft.

De coronacrisis gooide dat proces flink overhoop. GrandVision moest meerdere keren de Nederlandse winkels sluiten en stelde huurbetalingen uit, evenals verschillende investeringen. Het Italiaans-Franse concern, eigenaar van onder meer zonnebrillenmerk Ray Ban, vreest dat GrandVision er daardoor minder goed voor staat dan ten tijde van de overname.

Essilor begon vorige zomer daarom een rechtszaak om inzage te krijgen in de boeken van GrandVision. Het bedrijf wil weten of de Nederlanders voorwaarden uit het koopcontract hebben geschonden. Het liet onder meer een inval doen op het hoofdkantoor van GrandVision. Daarbij werd een kopie van de boekhouding meegenomen. Die ligt nu al bijna een jaar in een kluis in afwachting van de uitkomst van het juridisch geschil.

Tijdens behandeling van het hoger beroep wees EssilorLuxottica erop dat het doorgaan van de deal „aan een zijden draadje” hing indien het gerechtshof de eis zou afwijzen. Dat gebeurde dus. Volgens het hof heeft Essilor niet kunnen aantonen dat uit de koopovereenkomst blijkt dat GrandVision de gevraagde gegevens moet aanleveren.

De tijd begint te dringen

HAL vreest dat het concern de informatie wil gebruiken om de overnameprijs omlaag te krijgen. Bovendien vreest de investeringsmaatschappij dat wanneer de verkoop alsnog niet doorgaat, Essilor een concurrentievoordeel heeft als het inzage heeft gehad in de boeken van GrandVision.

HAL is een arbitragezaak begonnen in het Zwitserse Genève om overname tegen de oorspronkelijke voorwaarden af te dwingen. De tijd daarvoor dringt inmiddels wel. Mocht de overname op 31 juli nog niet rond zijn, dan moet Essilor toch 400 miljoen euro betalen aan GrandVision. Onbekend is vooralsnog wanneer het arbitragehof uitspraak gaat doen.

Een andere hobbel voor de overname is onlangs wel genomen. Eind maart gaf de Europese Commissie toestemming om de deal doorgang te laten vinden. Voorwaarde is wel dat de bedrijven ruim 350 winkels afstoten, omdat anders vanuit mededingingsoogpunt een te machtig concern ontstaat. GrandVision moet onder meer afscheid nemen van optiekketen Eye Wish. GrandVision heeft nu in totaal 7.260 winkels onder zich, Essilor ruim 9.000.

